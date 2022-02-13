После удаления зуба – в реанимацию: на Ровненщине спасают 15-летнюю девушку — novosti-rovno

В прокуратуре уже начали досудебное расследование по уголовному производству. Будут выяснять ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей стоматологом.

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Следствие будет устанавливать, кто из врачей допустил ошибку, которая привела к ужасным последствиям.

Сначала лечили, а потом решили удалить

Девушка – жительница села Люхча, Сарненского района. Она несколько раз обращалась за помощью в стоматологическую поликлинику.

Сначала один врач положил девушке на воспаленный зуб лекарство, но это не помогло снять боль. После этого зуб решили удалить вообще.

Однако такая медицинская услуга спровоцировала еще больше проблем. У пациентки произошло заражение крови. Ее госпитализировали в Ровненскую областную детскую больницу в крайне тяжелом состоянии.

Состояние девушки

Ей была проведена операция. В настоящее время девушка находится в реанимационном отделении и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Важно! Если вину стоматолога докажут – ему грозит ограничение свободы сроком до 5 лет или лишение свободы сроком до 3 лет. Также – лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.