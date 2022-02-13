В Национальном парке Йосемити появился огненный водопад

Туристы зафиксировали на видео красивый «огненный водопад», созданный заходящим солнцем, освещающим водопад «Лошадиный хвост» в Национальном парке Йосемити, штат Калифорния. На видео видно, как сама природа создает завораживающую картинку, как лучи солнца проникают сквозь падающие потоки воды. В итоге, визуально кажется, что со скал стекает лава. Как передает издание «Комментарии», об этом сообщает «Wonder of Science» в Твиттер.

Огненный водопад. Фото: Depositphotos

Такую красоту увидишь не каждый день. Необычайное природное явление происходит лишь раз в год. Но все же у «огненного водопада» есть свое научное объяснение. Все дело в оптической иллюзии. Такое природное явление ежегодно происходит благодаря оптической иллюзии — заходящее солнце падает на воду под прямым углом, из-за этого водопад приобретает необычайный огненный оттенок. В результате создаётся впечатление, что по скале течёт раскалённая лава.

Сотни туристов приезжают в парк для того, чтобы насладиться необычным зрелищем. Для этого в парке оборудовали специальные смотровые площадки. По словам представителя службы национальных парков, бронировать место не нужно, однако посетителям рекомендуется приезжать заранее, поскольку желающих наблюдать «огненный водопад» очень много. В итоге, сотни туристов, ради того, чтобы увидеть такое природное явление, преодолевают сотни, а то и тысячи километров. Все ради того, чтобы увидеть необычный «огненный водопад».

Также отмечается, что из-за погоды явление легко пропустить. Один из очевидцев отметил, что водопад не течёт круглый год, однако при ясной погоде и при наличии хорошего потока воды есть шанс застать уникальное явление, которое длится всего несколько мгновений.

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