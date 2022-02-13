Леся Никитюк в купальнике похвасталась соблазнительными формами

Украинская телеведущая и блогер Леся Никитюк проводит сейчас отпуск в Таиланде и, как всегда, не забывает демонстрировать свои пляжные образы.

В истраграме знаменитость опубликовала кадры фотосессии, где позировала на живописном экзотическом курорте на фоне бассейна, лазурного моря, гор и пальм. Леся Никитюк нарядилась в синий сексуальный купальник, демонстрируя едва прикрытую грудь и стройные ноги.





Фотообои, которые вы заслужили, — прокомментировала фото телезвезда

Ранее Леся Никитюк блистала фигугрой среди тропических пейзажей в золотом закрытом купальнике. В комментарии к горячим снимкам Леся Никитюк не скромничала, сравнивая себя с золотом.

Боже, а что это блестит на Пхукете? А это я! Я — золото! написала блогер

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