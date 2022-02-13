Леся Никитюк в купальнике похвасталась соблазнительными формами

Украинская телеведущая и блогер Леся Никитюк проводит сейчас отпуск в Таиланде и, как всегда, не забывает демонстрировать свои пляжные образы.
В истраграме знаменитость опубликовала кадры фотосессии, где позировала на живописном экзотическом курорте на фоне бассейна, лазурного моря, гор и пальм. Леся Никитюк нарядилась в синий сексуальный купальник, демонстрируя едва прикрытую грудь и стройные ноги.
Фотообои, которые вы заслужили,— прокомментировала фото телезвезда
Ранее Леся Никитюк блистала фигугрой среди тропических пейзажей в золотом закрытом купальнике. В комментарии к горячим снимкам Леся Никитюк не скромничала, сравнивая себя с золотом.
Боже, а что это блестит на Пхукете? А это я! Я — золото!написала блогер
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