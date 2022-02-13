Вторжение в Украину во второй половине февраля: о чем договорились Байден и Путин

На фоне угрозы российского вторжения в Украину состоялись очередные переговоры президентов США Джо Байдена и Российской Федерации – Владимира Путина. О чем говорят их итоги? Возрос ли риск вторжения, которое ряд политиков и аналитиков прочат на вторую половину февраля? Издание «Комментарии» с этими вопросами обратилось к экспертам.

Байден и Путин. Фото: из открытых источников

Если бы решение о вторжении было однозначно принято, вряд ли Путин вообще о чем-то с кем-то бы говорил

Политолог-американист Владислав Фарапонов рассуждает так:

«Разговор Байдена и Путина стал, наверное, последней попыткой предотвратить полномасштабное вторжение в Украину со стороны РФ. Еще раз дать России шанс опомниться, понять, что назад потом дороги не будет, что есть вещи, которые нельзя простить».

Владислав Фарапонов отмечает, что на сайте Белого дома появилось краткое изложение этого разговора.

«Ничего нового там не сказано, к сожалению, для нас, наверное. Впрочем, тот факт, что переговоры ведутся, – уже хорошо. Если бы решение о вторжении было однозначно принято, вряд ли Путин вообще о чем-то с кем-то бы говорил», – резюмирует политолог-американист.

Нынешняя охватившая мир паранойя представляет собой политтехнологически хорошо подготовленный спектакль

Доктор политических наук, профессор Национального университета биоресурсов и природопользования Украины Валентин Якушик обозначил три уровня нынешней ситуации вокруг Украины в связи с, как он считает, истерией, развязанной западными политиками и средствами массовой пропаганды по поводу якобы «неизбежного массированного наступления России на Украину».

Выглядят они, по словам эксперта, примерно так.

1. На уровне предлагаемой властям Российской Федерации упрощённой геополитической «картинки» – Запад открыто заявляет о неготовности защищать Украину военными средствами. Но что при этом у него есть морально-политическое оправдание: он «в ходе и после оккупации Украины» будет помогать «украинским партизанам и украинскому сопротивлению в целом». То есть, это своеобразное приглашение «эсхатологическому ненасытному хищнику» воспользоваться нынешней слабостью и нерешительностью Запада и получить своё «откупное».

2. На уровне «реальной политики» видна иная программа действий. Украинские вооружённые силы и народ Украины в целом выступают в роли удачной «наживки для агрессора». «Избранным», «золотому миллиарду», их не жалко, это своеобразный «навоз истории» в деле «священной борьбы демократий против авторитаризма и автократии». А руководство Российской Федерации должно при этом вновь угодить в ловко установленную для неё историческую ловушку, подобную афганской 1979 года, или хуже того, аналогичную той, в которую в 1990 году Саддам Хусейн попал в Кувейте.

3. На уровне же здравого смысла и политической мудрости нынешняя охватившая мир паранойя и беспрецедентное за последние годы нагнетание международной напряжённости представляют собой политтехнологически хорошо подготовленный спектакль. Лишь после него реально будет начат процесс упрощения политической ситуации, будут решены застарелые острые проблемы и можно будет приступить к награждению миротворцев и победителей Мирового Зла.

Валентин Якушик уверен, что переговоры в телефонном режиме между президентами США и РФ 12 февраля 2022 года были, по сути, посвящены обмену взаимными посланиями «между строк». В стиле: «Мы понимаем, что вы понимаете, что мы понимаем… всю глубину и все аспекты ваших замыслов. Да, наивных дилетантов среди нас нет. Итак, постепенно готовим исторический компромисс».

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