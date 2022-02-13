Фахівці попередили про небезпеку спиртного для худих людей

При надмірному вживанні алкогольні напої надають шкідливий вплив на всіх, але, згідно з дослідженням вчених з Університету штату Пенсільванія (США), спиртне особливо небезпечне для худих людей.

Дослідження було засноване на даних національного опитування про стан здоров’я, в якому репрезентативна вибірка складається з більш ніж 200 тисяч дорослих у віці від 35 до 85 років, опитаних в період з 1 січня 2001 року по 31 грудня 2011 року.





Фахівці проаналізували дані опитування, а також інформацію про смертність серед питущих і непитущих людей, і дійшли висновку, що чоловіки і жінки з індексом маси тіла менше 18,5 (тобто з недостатньою масою тіла), які часто вживають алкоголь, піддаються більш високому ризику смерті від раку і хвороб серця в порівнянні з тими, чия маса тіла відповідає нормі.

«Ми очікували побачити зв’язок між ожирінням і високою смертністю, пов’язаною з алкоголізмом, і були здивовані, побачивши, що цей зв’язок більш виражений у людей з недостатньою вагою. Я сподіваюся, що результати нашого дослідження спонукають людей усунути ризики, які можуть призвести до небезпечних для їх здоров’я ситуацій», — каже Мунтасір Масум, один з авторів дослідження.

Вчені планують провести додаткові дослідження, щоб з’ясувати, як саме недостатня вага сприяє збільшенню смертності людей, які часто п’ють.

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