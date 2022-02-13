В России утверждают, что в их территориальные воды зашла американская подлодка, против нее применили спецсредства

Утверждается, что происшествие случилось во время учений возле острова Уруп Курильской гряды: там якобы была обнаружена американская подводная лодка класса «Вирджиния».

Источник: gordonua.com

«В режиме звукоподводной связи экипажу иностранной подводной лодки на русском и английском языках было передано сообщение: «Вы находитесь в территориальных водах России. Всплыть немедленно». Экипажем американской подводной лодки требование российской стороны было проигнорировано», – говорится в заявлении ведомства.





В российском минобороны добавили, что после этого военные применили «соответствующие средства», не уточнив при этом, о чем идет речь. По версии министерства обороны РФ, после этого «американская подлодка использовала самоходный имитатор для раздвоения цели на средствах радиолокационного и акустического контроля и с максимальной скоростью покинула территориальные воды РФ».

Военные США это событие около Курильских островов пока не комментировали. Представитель Пентагона сообщил AFP, что в США знают о предполагаемом инциденте в Тихом океане.

«Пока мы не можем подтвердить подробности этих сообщений», – заявил он.

Контекст:

«Маршал Шапошников» – модернизированный фрегат Тихоокеанского флота РФ. В 2020 году в дополнение к противолодочным и противовоздушным системам получил на вооружение комплексы ударного ракетного оружия «Калибр-НК», «Уран», а также новейшее артиллерийское вооружение, сообщает российское минобороны.