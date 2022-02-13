Стало известно, кто отец «секретного» ребенка Наоми Кэмпбелл

О дочери Наоми Кэмпбелл, о появлении которой модель сообщила весной 2021-го, до недавнего времени было практически ничего неизвестно. Ни кто ее отец, ни где она родилась, ни как ее назвали… И вот теперь начинают появляться первые подробности, касающиеся этой загадочной истории. Модель, за пару дней до своего 51-летия поразившая мир известием о том, что стала мамой, упорно хранила молчание. Но вот теперь, в интервью, которое она дала британскому Vogue, она решила приоткрыть завесу тайны над этой историей.





Когда в мае 2020 года Кэмпбеллопубликовала в своем Инстаграме снимок новорожденной дочери, фанаты были более чем просто озадачены. И дело было не в том, что на снимке можно было увидеть только крошечные детские ножки, которые держала на своих ладонях Наоми. Так часто делают звезды, не желающие показывать лиц своих новорожденных малышей. Удивило всех то, что до этой публикации никто не слышал о том, чтобы Кэмпбелл была беременна. Более того, ее видели незадолго до этого – с совершенно плоским животом. Но при этом Наоми не захотела признать и то, что ребенка выносила и родила суррогатная мать.

Более того, Наоми не пожелала раскрыть ни имени ребенка, ни того, кто стал его отцом. Впрочем, имя этого мужчины до сих пор не известно. Но теперь, благодаря инсайдеру издания The Sun, стало известно хотя бы что-то. Как сообщил инсайдер, отцом ребенка Кэмпбелл является некий нью-йоркский бизнесмен-мультимиллионер.