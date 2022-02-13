МИД России подтвердил эвакуацию российских дипломатов из Украины

Подобное решение спикер ведомства Мария Захарова объяснила «возможными провокациями», обвинив в их подготовке Киев и «третьи страны».

Источник: focus.ua

Россия начала эвакуировать своих дипломатов из Украины. Такое заявление официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова сделала на официальном сайте ведомства 12 февраля.





Представитель МИД напомнила, что слухи о выезде дипломатов РФ из Украины появились около месяца назад в некоторых западных СМИ, включая The New York Times, когда их дети отправились навестить своих родственников на зимних каникулах. Как предполагают в российском ведомстве, целью таких сообщений было создание повода для эвакуации с украинской территории сотрудников посольств различных стран, включая США, Великобританию и Израиль.

«Мы делаем вывод, что наши американские и британские коллеги, видимо, знают о неких готовящихся на Украине силовых акциях, способных существенно осложнить ситуацию в сфере безопасности», — подчеркнула Мария Захарова. — «В этой ситуации, опасаясь возможных провокаций киевского режима или третьих стран, мы действительно приняли решение о некоторой оптимизации штатов российских загранучреждений на Украине».

Она также заявила, что посольства и консульства РФ в Украине продолжат выполнять свои основные обязанности. Однако «РИА Новости«, ссылаясь на собственные источники, пишет о проблемах с записью на прием в российские дипведомства, которые могут свидетельствовать об эвакуации дипломатов. В киевском посольстве РФ утверждают, что работают в обычном режиме и эвакуацию пока не объявляли.

«По заявлениям украинских граждан, российские дипломаты и сотрудники консульств на Украине начали уезжать в Россию», — цитирует СМИ источника. Он напомнил, что глава МИД РФ Сергей Лавров озвучил возможность эвакуации 10 февраля во время переговоров с британской коллегой Элизабет Трасс.

Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба высказался об эвакуации дипломатов РФ. По его словам, таким методом россияне попытаются обвинить украинские власти в подготовке агрессивных действий или даже наступательной военной операции, из-за которых российским гражданам необходима защита.

Алексей Данилов также рассказал, что в Украине не будут отключать интернет и мобильную связь в случае вторжения РФ. Он подчеркнул, что украинские военнослужащие знают, как защищать родную землю.