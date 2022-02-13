Кейт Мосс продала особняк в центре Лондона и сбежала с женихом-аристократом за город

Знаменитая модель могла бы купить жилье в любой точке мира, но предпочла жить в сельской местности.
Судя по всему, британская супермодель Кейт Мосс окончательно сделала выбор в пользу семейной жизни и решила перебраться поближе к любимому мужчине.
Знаменитая блондинка выставила на продажу свой особняк в лондонском районе Хайгейт. Покупатели нашлись очень быстро и теперь она присматривает новое жилье.
Свой шикарный дом модель продала за баснословную сумму — 11,5 миллионов фунтов стерлингов — в пересчете на доллары — это 15,56 млн долларов.
С такими деньгами можно выбрать недвижимость в любой точке мира, но сердцу известной модели близка… обычная деревушка. 48-летняя звезда поселилась в сельской местности в районе Котсуолд на юго-западе Англии. Там она живет вместе со своим возлюбленным, немецким аристократом графом Николаем фон Бисмарком.
Новости о переезде Моос сообщило издание The Sun. Они же посчитали, что свой особняк модель продала почти в два раза дороже суммы, за которую изначально приобретала недвижимость.
Шикарный дом блондинка выкупила 11 лет назад. Тогда ей тоже пришлось заплатить за него очень внушительную сумму — 7,25 млн фунтов стерлингов. Но вложение оправдалось, за годы стоимость поместья увеличилась на 4,25 млн фунтов стерлингов (5,75 млн долларов).
Известно, что новым владельцем особняка стал партнер бухгалтерской фирмы PWC.
«Кейт взволнована тем, что ей удалось так быстро продать свой лондонский дом. Это конец эпохи. Но она и ее парень провели самоизоляцию в сельской местности и поняли, что темп жизни там больше им подходит», — сказал анонимный источник таблоида.
В окружении модели уверены, что жизнь в деревне, а главное, вместе с любимым, сделает Кейт Моос по-настоящему счастливой.
Роман пары завязался в 2015 году. Расставшись с мужем Джейми Хинсом, модель обратила внимание на известного фотографа. Николаю фон Бисмарку, праправнуку Отто Бисмарка, на тот момент было 28 лет.
Молодой интеллектуал смог добиться расположения знаменитости и вскоре модель перестала скрывать роман с графом.
У модели есть 19-летняя дочь Лила Грейс и для нее продажа дома, где она провела более половины своей жизни, стала неожиданностью. Но про семейный скандал не сообщается, очевидно мать с дочерью сумели сгладить все острые углы.
Woman