Кейт Мосс продала особняк в центре Лондона и сбежала с женихом-аристократом за город

Судя по всему, британская супермодель Кейт Мосс окончательно сделала выбор в пользу семейной жизни и решила перебраться поближе к любимому мужчине.

Знаменитая блондинка выставила на продажу свой особняк в лондонском районе Хайгейт. Покупатели нашлись очень быстро и теперь она присматривает новое жилье.

Свой шикарный дом модель продала за баснословную сумму — 11,5 миллионов фунтов стерлингов — в пересчете на доллары — это 15,56 млн долларов.

С такими деньгами можно выбрать недвижимость в любой точке мира, но сердцу известной модели близка… обычная деревушка. 48-летняя звезда поселилась в сельской местности в районе Котсуолд на юго-западе Англии. Там она живет вместе со своим возлюбленным, немецким аристократом графом Николаем фон Бисмарком.