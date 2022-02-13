Названі прості речі, які можуть бути симптомами небезпечних хвороб

Медицина не стоїть на місці і практично всі хвороби в наш час виліковні, якщо вчасно звернутися до лікаря. Але проблема в тому, що деякі захворювання починаються практично без симптомів і запідозрити, що щось не так буває досить складно.

Тому так важливо час від часу проходити медичні огляди та здавати аналізи, навіть якщо вас нічого не турбує. А також дослухатися навіть незначних змін у роботі вашого організму. Таким чином ви зможете зловити хворобу «на зльоті» та запобігти її важким наслідкам.





Сьогодні ми хочемо розповісти вам про прості начебто речі, які можуть бути ознаками небезпечних захворювань. Якщо ви помітили хоча б один із них, краще перестрахуватися та сходити до лікаря.

На фото зі спалахом червоне лише одне око

Червоні очі на нічних фото – річ звичайна. Спалах підсвічує кровоносні судини очей і вони виходять червоними. А от якщо на кількох фотографіях червоне, тільки одне око, це причина терміново сходити до офтальмолога, отже судини одного ока щось перекриває. Це може бути катаракта, більмо чи навіть рак.

Невтомна спрага

Випробовувати почуття спраги у спеку – це нормально. Але якщо ви помітили, що постійно хочете пити, незалежно від погоди за вікном, і ніяк не можете напитися, це може бути симптомом серйозних захворювань – від цукрового діабету до пухлин.

Почерк, що різко змінився

За моторику у нас відповідає мозок, а значить якщо почерк раптом різко змінився – став нерівним, дрібним з літерами, що зменшуються або зникають, – у ньому відбулися серйозні зміни. Це може свідчити про початок хвороби Паркінсона, тому необхідно терміново звернутися до лікаря.

Темна вертикальна смуга на нігті

Таке явище називається меланоніхією – це не хвороба. Але її поява може свідчити про дуже небезпечні захворювання, одне з яких – рак шкіри. Тому якщо виявили таку смужку у себе на нігтях, терміново звертайтеся до лікаря.

Помічаєте раптові спалахи світла

Якщо ви почали помічати спалахи світла, “зірки, що вибухають” або “блискавки” – це привід потурбується про здоров’я очної сітківки. А якщо ці «світлові шоу» супроводжуються головним болем та запамороченням, не відкладайте візит до лікаря надовго.

Біль у районі пупка

Несподіваний біль у районі пупка, який через 2-4 години зрушується вправо, може свідчити про напад апендициту. Вчені досі повністю не розібралися, що його може спровокувати, але помітивши такий симптом терміново дзвоніть у швидку. Оскільки тяганина може призвести до перитоніту і летального результату.

Гостра потреба записувати все в тижневик

Будувати плани та записувати їх у тижневик – гарна звичка ділової людини. Але якщо ви ніколи цього не робили, а зараз почали через забудькуватість, у вас проблеми з короткочасною пам’яттю, що може бути ознакою хвороби Альцгеймера.

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