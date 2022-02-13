Volkswagen вновь стал жертвой строгих эконорм в Бразилии

Линейка двигателей Volkswagen EA111 является одной из старейших, которые до сих пор производятся в Бразилии.

Источник: avtodream.org

Его первоначальный проект пришел для замены старых четырехцилиндровых двигателей 1.0 производства Ford после закрытия Autolatina в 1996 году, и с тех пор линейка имела несколько вариантов и применений, включая старый 1.4 Kombi и, в настоящее время, 1.6 8V и 1.6 16V(EA211), которые встречались в самых доступных моделях марки.





Однако с вступлением в силу Proconve L7, новой фазы ограничений на выбросы загрязняющих веществ, долгоживущая линейка EA111 больше не предлагается покупателям в Бразилии. Этот шаг уже затронул другие бренды: Fiat сократил поставки 1.3 Firefly, а автомобили Peugeot и Citroën получили доработанные двигатели 1.6 16V.

В случае с Volkswagen EA111 варианты 1,6, которые можно найти в Gol, Voyage и Saveiro, больше не предлагаются. Ему на смену придет 1,0-литровый TSI.

Промежуточные варианты Polo и Virtus, получившие название MSI с двигателем 1.6 16V, также были сняты с производства. Polo по-прежнему оснащен атмосферником 1.0, а вот остальные версии, как и все Virtus, теперь имеют только 1.0 turbo.

Спортивные версии дуэта GTS с турбонаддувом 1,4 250 TSI остаются доступны для заказа.