Первые кадры сериала «Властелин колец» привели фанов в бешенство

Вряд ли в Amazon Prime могли рассчитывать на настолько жесткий поток негатива после публикации фотографий со съемок и первых кадров из сериала «Властелин колец: Кольца власти». Даже обычно толерантные западные сериаломаны не смогли пройти мимо.





Публике показали помолодевшую относительно оригинальной трилогии эльфийку Галадриэль в яркой броне, юного Элронда, целительницу Бронвен, бродячих охотников, а также короля гномов Дурина IV и гномью принцессу Дису, к которой претензий больше всего.

«Не так страшно, что она чернокожая — но где ее борода? Не канон!», «Толкин вертится в гробу», «Настоящая катастрофа. Сериал станет провалом тысячелетия», — возмущаются в официальном Instagram сериала.

В комментарии набежали сотни фанатов Толкина, которые даже призывают Amazon отложить премьеру, которая была изначально запланирована на сентябрь — шоураннеров умоляют отреагировать на возмущения публики и «сделать нормально»:

«Все кадры выглядят ненатуральными, словно это какой-то сериал для подростков», «Третий сезон “Ведьмака”, о котором никто не просил», «Атмосфера Толкина не чувствуется — мы такого не заслуживаем», «В Instagram срочно нужны кнопки дизлайка!»

А что вы думаете о первых кадрах грядущего крупнобюджетного сериала?

Popcornnews