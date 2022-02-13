Subaru запустила продажи Subaru BRZ Cup Car Basic на рынке Японии

Внутри каждая версия Subaru BRZ Cup Car Basic оснащена шеститочечным каркасом безопасности и предустановленными креплениями для гоночных ремней безопасности.

Источник: avtodream.org

Subaru также удалила боковые шторки безопасности спортивного автомобиля. Косметические изменения завершаются набором стальных колес вместо стандартных легкосплавных дисков BRZ.

Subaru также внесла несколько доработок в ходовую часть автомобиля, чтобы увеличить срок службы силовой установки в суровых условиях трассы. Теперь спереди установлен новый масляный радиатор двигателя, а сзади — новый «ребристый» корпус дифференциала.





Однако, за исключением модификаций охлаждения, двигатель не изменился по сравнению со стандартным BRZ. Это тот же 2,4-литровый оппозитный четырехцилиндровый бензиновый двигатель с такой же мощностью 228 л.с. и 249 Нм крутящего момента. Он также сочетается с той же шестиступенчатой ​​механической коробкой передач.

Subaru не подтвердила какие-либо данные о динамике BRZ Cup Car Basic, но мы ожидаем, что она будет в целом такой же, как и обычная модель. Это означает, что автомобиль должен разгоняться до 100 км/ч за 6,3 секунды, прежде чем достичь максимальной скорости 225 км/ч.

Subaru не будет привозить следующий BRZ в Великобританию, и поэтому нет никаких шансов, что версия Cup Car прибудет сюда. Однако родственная модель — новая Toyota GR86 — появится в конце этого года.