Скандалы в СН: Трубицын, Кузьминых, Трухин и другие

Национальное антикоррупционное бюро поймало на взятке очередного депутата президентской партии «Слуга народа». Эксперты связывают это с конкурсом на назначение главы бюро, дескать, НАБУ «показывает Зеленскому, кто хозяин». Впрочем, вина депутата еще не доказана.

«А во время повторного допроса…»





Депутата Киевсовета от партии «Слуга народа» поймали на взятке. Об этом стало известно 9 февраля из сообщения правоохранителей. Пойманный – председатель одной из постоянных комиссий городского совета.

В Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) фамилию не назвали. Но это тотчас сделал журналист Юрий Бутусов, сообщив, что это близкий человек к главе Офиса Президента (ОП) Андрею Ермаку.

«Детективы НАБУ задержали при получении взятки «слугу народа», главу комиссии Киевсовета по предпринимательству и благоустройству Владислава Трубицына, а также его помощника при получении взятки в 1 миллион 260 тысяч гривен. Взяточники вымогали деньги от предпринимателя за выдачу годового разрешения на работу для сети МАФов – «ракушек» для ведения торговли в центре Киева», – написал Бутусов в Facebook.

Он не преминул сообщить, что глава ОП Андрей Ермак до своего прихода в политику занимался как юрист оформлением разрешений на МАФы, летние площадки ресторанов и объекты недвижимости в Киеве. «Трубицын является одним из наиболее влиятельных и доверенных лиц ОП в Киеве, одним из тех, кто решает любые вопросы «слуг народа» в столице», – утверждает Бутусов.

Любопытно, что сообщение о поимке взяточника совпало с конкуром на назначение нового главы НАБУ. Как раз накануне руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил, что Президент Владимир Зеленский хочет просрочить конкурс. Дескать, в этом конкурсе международные эксперты имеют определяющий голос, «поэтому Банковая готовится снести весь конкурс».

Эксперт Вячеслав Чечило иронизирует: «НАБУ показывает Зеленскому, кто в стране настоящий хозяин. Ой будет весело, когда поступит команда взяться за «Большую стройку» и серьёзные схемы».

Злые языки в СМИ утверждают, что Трубицын в Киевсовете является креатурой Ермака и его заместителя Олега Татарова. И судачат, что сам Татаров, дескать, фигурировал в деле о махинациях с квартирами для Национальной гвардии. Правда, новостей по этому делу не было с конца 2020 года.

А в ту пору, кстати, именно журналист Бутусов сообщил о том, что бывший народный депутат и руководитель компании «Укрбуд» Максим Микитась дал обличительные показания на Татарова. Якобы, НАБУ подготовило подозрение, но суд заблокировал.

Впрочем, о высокопоставленных лицах сообщают и другие журналисты. Так, когда разразился скандал вокруг ДТП с участием нардепа от правящей партии Александра Трухина, злые языки в СМИ связывали Трухина с Ермаком, Зеленским и «наиболее реальным кандидатом на пост будущего премьера — нынешним министром инфраструктуры, куратором «Большой стройки» Александром Кубраковым».

Напомним, что авария с участием машины Трухина произошла еще 23 августа. Резонанс она вызвала, когда оказалось около 30 медиа, удалили уже обнародованную информацию том, что нардеп попал в ДТП.

1 февраля журналисты опубликовали видео с полицейских камер, где видно, что Трухин пытался уйти с места аварии в лес. Депутат рассказал, полицейским, что у него есть сумка, в которой 150 тыс. гривен. И предлагал эти деньги возможность уйти с места ДТП.

2 февраля Трухина исключили из партии «Слуга народа». Он заявил, что «в состоянии шока наговорил много глупостей».

7 февраля в Государственном бюро расследований заявили, что изучили видео более тысячи камер от Полтавы до Борисполя и заявили, что нардеп не находился за рулем. «В Государственном бюро расследований изучили материалы с видеокамер от Полтавы до Киева, которые фиксировали передвижение машины народного депутата Украины Александра Трухина в день ДТП. Следователи бюро обнаружили, что на всех камерах от Полтавы до Борисполя за рулем Audi A8 находился человек в одежде красного цвета», – говорится в сообщении ГБР.

8 февраля ГБР вызвало на допрос полицейского, камера которого зафиксировала разговор с Трухиным в августе. Были допрошены другие сотрудники полиции, которые были на месте ДТП.

9 февраля директор ГБР Алексей Сухачев сообщил: «Во время повторного допроса полицейские сообщили, что лично им денежные средства в качестве неправомерной выгоды не предлагали».

«Политическая ответственность быстрее, чем уголовная»

НАБУ в конце января опубликовало фрагменты оперативных материалов по делу народного депутата партии «Слуга народа» Сергея Кузьминых взятого с поличным 28 января на получении неправомерной выгоды в сумме 558 тыс. гривен. Информация об этом размещена на сайте НАБУ.

2 февраля НАБУ обнародовало видеозапись разговоров нардепа Кузьминых, якобы, по поводу получения «откатов» за заключение тендеров на медоборудование.

3 февраля нардепа объявили в розыск. 7 февраля НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) его задержали. Однако Высший антикоррупционный суд (ВАКС) не смог установить личность нардепа на заседании, поскольку тот забыл паспорт в Житомире. Сообщалось, что детективы НАБУ проверили у Кузьминых удостоверение нардепа, чтобы установить его личность при задержании, но, по законодательству, оно не может подтверждать личность в суде. Судья заявил, что видит Кузьминых первый раз, поэтому без паспорта нельзя установить его личность.

8 февраля ВАКС возобновил заседание по избранию меры пресечения Кузьминых, однако сам нардеп не явился, потому что поехал в Житомир забирать паспорт. Адвокат депутата Лариса Криворучко завила: «Мой клиент поехал в Житомир, чтобы взять паспорт. Он готов участвовать в заседании в режиме онлайн-конференции из здания Житомирского апелляционного суда».

Позже Кузьминых вернулся из Житомира и участвовал в заседании суда. Однако на судебном заседании выяснилось, что Кузьминых отказался получать ходатайство об избрании ему меры пресечения. Оно было предоставлено ему в суде и, учитывая это, судья объявил перерыв для ознакомления стороны защиты с документами. Было принято решение, что заседание суда возобновится 11 февраля.

Тем временем в фокусе внимания СМИ оказался бывший нардеп президентской партии «Слово и дело» Александр Юрченко. Якобы после возвращения загранпаспортов депутат вылетел на отдых в Доминиканскую республику. Портал «Слово и дело» сообщает, что по словам собеседников в органах правопорядка нардеп Юрченко вылетел в Доминикану еще 4 февраля. Сейчас у него нет ограничений на передвижение по Украине или за границей.

Издание напоминает, что, по версии следствия, нардеп Юрченко в завуалированной форме попросил предоставить ему через посредника – его помощника неправомерную выгоду в сумме 13 тысяч долларов за внесение предложений в проект Закона Украины «Об управлении отходами» и в дальнейшем 200 тыс. долларов для подкупа членов соответствующего комитета Верховной Рады.

Еще в августе 2020 года правоохранители зафиксировали факт передачи и получения через посредника первой части обусловленных средств. ВАКС взял под стражу Юрченко с альтернативой внесения 3 млн. гривен залога. Позже за него внесли деньги, и он вышел под личные обязательства.

А согласно последнему решению ВАСК от 30 декабря 2021 года, на депутата возложили только одну обязанность – не общаться со свидетелями в уголовном производстве.

Сам Юрченко был исключен из состава парламентской фракции «Слуга народа» по решению фракции еще в 2020 году, но депутатом он остается. Народный депутат Сергей Кузьминых попросил исключить его временно из фракции «Слуга народа» на период следствия с возможностью вернуться, когда невиновность будет доказана.

Оперативнее всего руководство «Слуги народа» отреагировало на скандал с получением взятки их однопартийцем в Киевсовете. «Слуга народа» срочно созывают внеочередную конференцию Киевской городской организации как реакцию на разоблачение на взятке Владислава Трубицына. Дескать, «политическая ответственность должна быть намного быстрее, чем уголовная или административная».

Голос UA