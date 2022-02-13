Примеры разных забавных совпадений на снимках (ФОТО)

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Пожалуй, в компании у всех есть такой друг, который рассказывает такие истории, в которые довольно трудно поверить. Но эти сказочники не всегда нас обманывают. Благо теперь у каждого человека есть камера, которая дает возможность предъявить доказательства. А такие забавные совпадения просто грех не сфотографировать.

1.

Друг выглядел в точности как знакПримеры разных забавных совпадений на снимках


2.

Такая же кружка, как у Доктора СтрэнджаПримеры разных забавных совпадений на снимках

3.

Кот на своём местеПримеры разных забавных совпадений на снимках

4.

Муж и жена в школьные годыПримеры разных забавных совпадений на снимках

5.

Машина врезалась в другую и скрылась с места ДТП. Но в качестве улики оставила свои номераПримеры разных забавных совпадений на снимках

6.

Рисунок на футболке идеально дополняет пейзажПримеры разных забавных совпадений на снимках

7.

Коллеги совершенно случайно оделись одинаковоПримеры разных забавных совпадений на снимках

8.

Две колибри одновременно уселись на удочкиПримеры разных забавных совпадений на снимках

9.

Группа оделась во все цвета радугиПримеры разных забавных совпадений на снимках

10.

Женщина встретилась с другой дамой с такой же татуировкой на том же местеПримеры разных забавных совпадений на снимках

11.

Кто с кого списал?Примеры разных забавных совпадений на снимках

12.

Кот знал, куда нужно сестьПримеры разных забавных совпадений на снимках

13.

Перепутать этих щенков просто невозможноПримеры разных забавных совпадений на снимках

14.

В десяточку!Примеры разных забавных совпадений на снимках

15.

Кажется, этот котик живёт двойной жизньюПримеры разных забавных совпадений на снимках

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