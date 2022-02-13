Примеры разных забавных совпадений на снимках (ФОТО)

Пожалуй, в компании у всех есть такой друг, который рассказывает такие истории, в которые довольно трудно поверить. Но эти сказочники не всегда нас обманывают. Благо теперь у каждого человека есть камера, которая дает возможность предъявить доказательства. А такие забавные совпадения просто грех не сфотографировать.

1.

Друг выглядел в точности как знак





2.

Такая же кружка, как у Доктора Стрэнджа

3.

Кот на своём месте

4.

Муж и жена в школьные годы

5.

Машина врезалась в другую и скрылась с места ДТП. Но в качестве улики оставила свои номера

6.

Рисунок на футболке идеально дополняет пейзаж

7.

Коллеги совершенно случайно оделись одинаково

8.

Две колибри одновременно уселись на удочки

9.

Группа оделась во все цвета радуги

10.

Женщина встретилась с другой дамой с такой же татуировкой на том же месте

11.

Кто с кого списал?

12.

Кот знал, куда нужно сесть

13.

Перепутать этих щенков просто невозможно

14.

В десяточку!

15.

Кажется, этот котик живёт двойной жизнью

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