Фахівці виявили провісник передчасної смерті

Вчені з’ясували, що стан сітківки очей відображає реальний вік людини, пише Al Jazeera. Більш того, в ході дослідження вони виявили, що сітківка дозволяє спрогнозувати ризики розвитку різних захворювань і передчасної смерті.

Хоча ризик виникнення захворювань і передчасної смерті збільшується з віком, очевидно, що він значно різниться у людей одного і того ж віку. Це можна пояснити “біологічним віком”, який відрізняється від реального і залежить від загального стану здоров’я.





Попереднє дослідження

Стан сітківки ока відображає реальний вік людини, ризики захворювань і передчасної смерті, показало нове дослідження. Раніше вчені виявили біомаркери, що дозволяють оцінити біологічний вік людини: це певні гени, когнітивні здібності, кров’яний тиск і стан імунної системи.

Сітківка-це світлочутливий шар нервової тканини, розташований в задній частині очного яблука. Попередні дослідження показали, що вона дозволяє визначити біологічний вік людини і спрогнозувати ризики розвитку або прогресування різних захворювань.

“Сітківка ока являє собою доступне “вікно” для оцінки основних патологічних процесів системних судинних і неврологічних захворювань, пов’язаних з підвищеним ризиком смерті”, – йдеться в новому дослідженні, опублікованому в журналі British Journal of Ophthalmology.

Дослідники звернулися до” глибокого навчання”, щоб з’ясувати, чи зможе вона визначити біологічний вік людини. “Глибоке навчання” – це тип машинного навчання та штучного інтелекту (AI), розроблений на основі нейтронної мережі, що імітує структуру людського мозку. Згідно з інформацією, опублікованою в British Journal of Ophthalmology, дослідники розробили власну модель “глибокого навчання”.

Дослідники використовували понад 80 000 зображень очного дна, отриманих від 47 000 чоловік у віці від 40 до 69 років, всі з яких були частиною британського біобанку (UK Biobank), сховища зразків біоматеріалу і медичних даних півмільйона жителів Великобританії.

Вони спочатку проаналізували понад 19 000 зображень очного дна, отриманих від 11 000 людей з відносно хорошим здоров’ям. Вчені намагалися довести, що біологічний вік цих людей повинен так чи інакше відповідати їх реальному віку.

Очі “старші” за своїх власників

Дослідники змогли досить точно визначити біологічний вік сітківки ока, похибка склала до 3,5 років. Далі вони проаналізували знімки очного дна залишилися 36 000 чоловік, зібрані за останні 11 років.

Вони виявили, що у 51% учасників різниця між біологічним і реальним віком становила більше 3 років, у 28% – більше 5 років, а у 4,5% – більше 10 років. Іншими словами, очі у більшості людей були “старше” їх реального віку.

У людей з великим “віковим розривом” сітківки ризик смерті від різних захворювань (крім серцево-судинних і онкології) був вище на 49-67%. Відзначається, що щороку різниці підвищує ризик передчасної смерті на 2%, а ризик смерті не від серцево-судинних захворювань і онкології – на 3%. При цьому не було виявлено значущої зв’язку між “віковим розривом” сітківки і смертністю від серцево-судинних або онкологічних захворювань.

Це було спостережне дослідження, тому вчені не змогли визначити причинно-наслідковий зв’язок. Проте результати показують, що вік сітківки може бути клінічно важливим біомаркером старіння.

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