Названа основна причина появи поліпів у матці

Про фактори, які провокують появу поліпів у матці — читайте у матеріалі.
Основною причиною появи поліпів виступають запальні захворювання, проте нерідкі випадки, коли їхнє утворення викликане гіперестрогенією, тобто підвищеною активністю жіночих статевих гормонів. Такі поліпи називаються аденоматозними і є передраковим станом.
Слизова оболонка матки – це дуже активна тканина (за дві тижні циклу вона зростає у 5 разів!). Але й у клімактеричному періоді, коли немає циклічних змін в ендометрії, вони можуть виникати.
У постменопаузі основними факторами виникнення поліпів є різні ендокринні порушення, гормонотерапія протягом тривалого періоду, запальні процеси у матці, а також пухлини яєчників.
Жити з поліпами не можна, вони обов’язково мають бути видалені. Це пов’язано з тим, що кожне новоутворення потенційно може містити ракові клітини, і не можна допустити його переродження в онкозахворювання.
zdorovia.com.ua