Названа основна причина появи поліпів у матці

Новоутворення є однією з найчастіших проблем у здоров’ї жінки. Вони можуть розташовуватися у шийному каналі, порожнині матки або її трубних кутах матки.

Основною причиною появи поліпів виступають запальні захворювання, проте нерідкі випадки, коли їхнє утворення викликане гіперестрогенією, тобто підвищеною активністю жіночих статевих гормонів. Такі поліпи називаються аденоматозними і є передраковим станом.





Слизова оболонка матки – це дуже активна тканина (за дві тижні циклу вона зростає у 5 разів!). Але й у клімактеричному періоді, коли немає циклічних змін в ендометрії, вони можуть виникати.

У постменопаузі основними факторами виникнення поліпів є різні ендокринні порушення, гормонотерапія протягом тривалого періоду, запальні процеси у матці, а також пухлини яєчників.

Жити з поліпами не можна, вони обов’язково мають бути видалені. Це пов’язано з тим, що кожне новоутворення потенційно може містити ракові клітини, і не можна допустити його переродження в онкозахворювання.