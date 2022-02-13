Alina Pash перемогла у національному відборі на «Євробачення». ВІДЕО

12 лютого Україна обрала свого представника на «Євробачення». Переможцем національного відбору, який проводив Суспільний мовник, стала Alina Pash із піснею «Тіні забутих предків».

Источник: uainfo.org

Вона отримала найвищу кількість балів від членів журі (Тіна Кароль, Джамала, Ярослав Лодигін), а від телеглядачів — 7 балів. Вони віддали перевагу Kalush Orchestra, інформує UAINFO.org з посиланням на «Факти».





Як голосували телеглядачі:

1 — Michael Soul

2 — Our Atlantic

3 — Barleben

4 — CLOUDLESS

5 — Roxolana

6 — Wellboy

7 — Alina Pash

8 — Kalush Orchestra

Судді розподілили свої оцінки так:

1 — CLOUDLESS

2 — Michael Soul

3 — Roxolana

4 — Barleben

5 — Our Atlantic

6 — Kalush Orchestra

7 — Wellboy

8 — Alina Pash

Сума балів принесла перемогу Alina Pash.

Нагадаємо, у відборі брали участь вісім молодих артистів найрізноманітніших жанрів — Barleben, Cloudless, Michael Soul, Our Atlantic, Alina Pash, Kalush Orchestra, Roxolana, Wellboy.

Шоу не обійшлось без технічних накладок. Гурту Cloudless довелося двічі виходити на сцену, оскільки під час першого виступу вимкнувся звук. За лаштунками музиканти знімали стрес, розбивши гітари. Друга спроба виявилася вдалою для музикантів.

Плутанина вийшла і під час оголошення результатів голосування телеглядачів.

Ведучими шоу були Маша Єфросиніна та Тимур Мірошниченко.

Спеціальними гостями національного відбору стала група Go_A. Своїми виступами порадували глядачів Джамала та Тіна Кароль.