Новые подробности сериала по «Властелину колец»

Многомиллионный сериал Amazon все ближе к премьере, и уже на Супербоуле 14 февраля представят его первый тизер-трейлер. А пока суд да дело, медиагигант делится подробностями каста «Колец власти», к которому пока что представлены только несколько постеров, а также рассекречены сюжетные детали.





На съемках в Новой Зеландии к актерскому составу присоединится не менее двух десятков разномастных артистов, и всех их объединяет одно — белокожих среди них не сыскать, передает портал BlackGirlNerds.

Синтия Аддай-Робинсон и Максим Болдри, Ян Блэкберн и Кип Чепмен, Энтони Крам и Максин Канлифф, Тристан Гравель и сэр Ленни Генри — все эти имена афроамериканских и азиатских актеров вряд ли что-то скажут массовому зрителю, а потому не исключено, что речь идет исключительно о второстепенных ролях сериала по «Властелину колец».

Popcornnews