Количество автомобильных краж в США вышло за пределы разумного.

Источник: avtodream.org

Первое в наступившем году крупное автошоу в американском календаре открыло свои двери в Чикаго. На выставке презентуют концепты, делают анонсы, а для Департамента полиции округа Кук это была идеальная возможность установить стенд для угона автомобилей.

На Чикагском автосалоне впервые в истории появится стенд для угона автомобилей

Чикаго и другие города столкнулись с резким ростом числа автомобильных угонов. Данные, опубликованные Национальным бюро страхования от преступлений, сообщают, что в США среди автовладельцев произошел всплеск случаев угона автомобилей, в результате чего это стало самой распространенной формой преступлений против собственности.

В Чикаго число случаев угона автомобилей достигает 40%. В январе в Нью-Йорке за один час угнали 3 автомобиля, причем случаи не были связаны друг с другом.

С начала 2022 года полиция Чикаго уже арестовала более 56 человек по обвинению в краже автомобилей. Суперинтендант Департамента полиции Чикаго Дэвид Браун объяснил количество арестов усилиями оперативной группы по борьбе с угонами.

Впервые в истории автомобильных выставок посетители Чикагского автосалона 2022 года смогут посмотреть на стенд по безопасности при угоне автомобиля. На нем полицейские ответят на вопросы автовладельцев и расскажут, как минимизировать шансы кражи автомобиля.

Полиция округа настаивает на том, чтобы клиенты, покупающие автомобили во время автовыставки, приобретали устройства, оснащенные технологией отслеживания. Это может помочь полицейским быстрее находить угнанные машины.

Суперинтендант Браун сказал, что важной частью решения проблемы угонов является привлечение к решению проблемы производителей автомобилей. Он попросил 11 крупнейших автопроизводителей организовать круглосуточную горячую линию, чтобы помочь клиентам и сотрудникам правоохранительных органов обуздать этот порок.