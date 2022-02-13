Лікарка розповіла про вплив шоколаду на тиск





Шоколад давно став одним з найулюбленіших ласощів для жителів Землі. Його люблять дорослі та діти, а лікарі рекомендують навіть їсти шоколад у похмурі дні або коли немає настрою. Відомо також, що якісний продукт швидко вгамовує апетит, стимулює вироблення гормонів радості – ендорфінів, дарує енергію та сприяє активізації розумової діяльності.

Для любителів цукерок або солодких плиток є безліч різновидів шоколаду – білий, молочний, гіркий та ін. Усі вони однаково корисні та смачні.

Смачна заміна ліками



Ще сто років тому лікарі запевняли, що шоколад здатний вилікувати від деяких хвороб: наприклад, мігрені. Сьогодні стверджувати це без тіні сумнівів навряд чи хтось буде.

А ось у тому, що якісний гіркий шоколад здатний знижувати артеріальний тиск, сучасні медики не сумніваються.

За словами Ганни Морозової, лікаря-кардіолога, всього кілька шматочків продукту на день допоможе тримати рівень тиску в нормі.

– Темний шоколад сприяє розширенню кровоносних судин та знижує, таким чином, тиск. У деяких випадках якісний продукт може замінити традиційні ліки. Наприклад, якщо нездужання трапилося поза домом, – стверджує експерт.

Нещодавно американські вчені провели серію досліджень, в ході яких з’ясувалося, що какао, багате на флавоноїди, помітно покращило кілька показників здоров’я серця в короткостроковій перспективі. Зокрема, через високий рівень вмісту цих речовин темний шоколад та сприяє розширенню судин. У результаті кров тече ними вільно і без проблем.

Щоб зафіксувати результат та тримати найважливіший показник здоров’я в нормі, можна їсти шоколад щодня, але потроху (2-3 шматочки), радить фахівець. При перевищенні дозування може бути інший ефект — зайва вага.