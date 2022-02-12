Сара Сампайо в кроп-топе и лосинах сходила на пилатес

30-летняя португальская модель Сара Сампайо попала под прицел фотографов в Лос-Анджелесе.

Сара была замечена фотографами, когда возвращалась с занятия по пилатесу из студии в Западном Голливуде. Одета Сампайо была в короткий спортивный топ синего цвета на тонких бретельках и лосины с высокой талией. Она была в высоких носках и черных кроссовках New Balance. В руках несла бутылку с водой и толстовку белого цвета с синим принтом.





Через плечо у модели висела маленькая сумка на металлическом ремешке-цепочке, на лице были большие черные солнцезащитные очки, а на шее — несколько золотых цепочек.

ТСН