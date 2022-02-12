Минобороны РФ заявило о подводной лодке США в своих водах

Атомная подводная лодка США класса Вирджиния
Экипажем фрегата Маршал Шапошников были применены соответствующие средства против атомной подводной лодки США.
Военный корабль РФ Маршал Шапошников применил специальные средства против атомной подводной лодки США, которая якобы зашла в территориальные воды РФ в районе Курильских островов. Об этом сообщило Минобороны РФ.
«12 февраля 2022 года в 10:40 (мск) в районе проведения планового учения сил Тихоокеанского флота в территориальных водах Российской Федерации в районе острова Уруп Курильской гряды была обнаружена подводная лодка ВМС США типа Вирджиния», — говорится в сообщении.
Сообщается, что экипажу подлодки на русским и английском языках было передано сообщение: «Вы находитесь в территориальных водах России. Всплыть немедленно!». Экипаж подводной лодки США требование проигнорировал.
«В соответствии с руководящими документами по защите государственной границы Российской Федерации в подводной среде экипажем фрегата Маршал Шапошников были применены соответствующие средства», — сообщает Минобороны РФ.
Подводная лодка США использовала имитатор раздвоения цели на средствах радиолокационного и акустического контроля и с максимальной скоростью покинула место инцидента.
Ранее сообщалось, чтов России успешно испытали баллистическую ракету Булава. Ее запустил атомный подводный ракетоносец Князь Олег из акватории Белого моря.
Корреспондент.net