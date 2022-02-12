На украинских дорогах появятся новые светофоры: что они будут регулировать

В ближайшем будущем на дорогах в Украине может появиться новый вид светофоров. С их помощью будет налажено регулировку движения велосипедистов. Информация о новом виде сигнальных устройств появилась в обновленной редакции государственного стандарта по светофорам.

Источник: avtoblog.ua

Светофоры для велосипедистов будут устанавливать на загруженных перекрестках, где предусмотрены велодорожки. Для велосипедистов зеленый сигнал будет загораться немного раньше, чем для автомобилистов, которые движутся в попутном направлении. Предполагается, что преимущество во времени позволит велосипедистам выехать вперед и быть в поле зрения водителей.





Для случаев, когда велосипедная дорожка примыкает к пешеходному переходу, отдельный светофор для двухколесного транспорта не будет предусмотрен. Ездокам придется переходить дорогу вместе с пешеходами.

Правки в новую редакцию по светофорам будут принимать до конца текущего месяца. Поэтому возможны изменения алгоритма работы и мест установки нового вида регулирующих устройств.