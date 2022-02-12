Выполнение Минских соглашений может привести к распаду Украины или гражданской войне

Для большинства украинцев 12 февраля – обыденный день, а между тем, сегодня – очередная годовщина Комплекса мер по выполнению Минских соглашений (Минска-2, подписанного 12 февраля 2015 года). Что можно сказать о них, оглядываясь на прошедшие 7 лет? С этим непростым вопросом издание «Комментарии» обратилось к экспертам.

Коллаж «Комментарии» Д.Романюк

Сколько бы ни продолжалась эта «Минская агония», рано или поздно придется «обнулить» ситуацию

Эксперт Международного института демократий экс-командир 2-й роты 24-го батальона «Айдар» Евгений Дикий акцентирует, что два «Минска» – первый в сентябре 2014-го и второй в феврале 2015-го – при внешнем сходстве имели кардинально разные последствия для Украины.

«Первый «Минск» был спасительным, – поясняет эксперт. – Он позволил во время разгрома российской регулярной армией добробатов и ВСУ в августе 2014 года избежать полного уничтожения того немногочисленного, что тогда было нашей армией, остановить продвижение врага вглубь страны и выиграть время на мобилизацию резервов и восстановление боеспособности ВСУ. Он действительно не имел альтернативы, и его подписание следует считать нашим значительным успехом».

Второй «Минск» – совсем другая история, считает Евгений Дикий. По его мнению, февральские соглашения, где мы подписались на абсолютно неприемлемые условия, согласились на все требования врага, притом в ситуации, когда военная обстановка принципиально отличалась от сентябрьской – грубая политическая ошибка, которая обошлась и до сих пор обходится нам очень дорого.

«После боев за Донецкий аэропорт и во время обороны Дебальцева не было необходимости подписывать такое, по сути капитулянтское, соглашение, – уверен он. – Наша сторона тогда проявила недостаточную веру в способность ВСУ к обороне, повелась на дешевый примитивный шантаж Путина, который грозился устроить из Дебальцева «новый Иловайск» – и дальше едва ли не дойти до Харькова. Способности выполнить эти угрозы он к тому времени уже не имел, в отличие от августа 2014 года. Но тогдашнее руководство Украины не верило в нашу армию, зато поверило в угрозы Кремля».

Евгений Дикий отмечает, что второй «Минск» мог бы стать нашей катастрофой, если бы не два фактора.

«Во-первых, РФ не догадалась сразу четко прописать в соглашении нужную ей последовательность выполнения подписанных пунктов, – поясняет он. – И это дало нашей стороне, после осознания нереальности и катастрофичности выполнения «Минска-2», начать дипломатическую игру по «правильной последовательности» выполнения положений соглашения. Что при абсолютном неготовности РФ принять «украинскую» последовательность (сначала безопасность, затем политика) позволило в дальнейшем переложить на Россию всю ответственность за невыполнение «Минска» и заморозить ситуацию на долгие годы. Во-вторых, РФ как всегда, хотела получить еще больше, чем уже имела – и продолжила боевые действия достаточно высокой интенсивности на протяжении весны и лета 2015-го. Чем способствовали отрезвлению нашей власти и консолидации патриотических настроений в обществе. В частности, появлению серьезных сомнений в необходимости соблюдать соглашение со страной, которая с первого дня подписания грубо нарушает свою часть обязательств».

По мнению эксперта, «Минск-2» как реальная угроза потери Украиной суверенитета и навязывания нам федеративного строя с фактическим контролем РФ через оккупированные «автономии» всей внутренней и внешней политики нашей страны («боснийский вариант»), окончательно потерял шансы на имплементацию 31 августа 2015 года. Тогда попытка голосования в Верховной Рады вопроса об «отдельном порядке самоуправления» для ОРДЛО привела к многотысячным акциям протеста, столкновениям с правоохранителями и даже гибели нескольких бойцов Нацгвардии.

«Стало очевидным, – продолжает Евгений Дикий, – что дальнейшее навязывание имплементации «Минска» приведет к радикальному сопротивлению вплоть до возможной гражданской войны или революции. И «Минск» де-факто был отложен в дальний ящик политической повестки дня».

Несмотря на это, на протяжении 2015-16 годов еще наблюдались попытки власти время от времени вернуться к попыткам имплементации «Минска». Но примерно к 2017 году оформилась ситуация, которую мы с определенными видоизменениями наблюдаем до сих пор. Украина четко сформулировала принцип «сначала безопасность, только потом даже разговор о политике и выборах». Запад поддержал эту позицию. А Россия показала, что категорически не готова принять такую последовательность – и вообще не намерена делать ни одного шага навстречу. Лишь требовать полного выполнения Украиной «Минска» по российским лекалам.

«Такая патовая ситуация сохраняется до сих пор, – говорит Евгений Дикий. – И объективно она не может быть изменена. Ведь каждая из сторон имеет свою логику и свои желания, совершенно несовместимы с желаниями противоположной стороны – и практически не имеет поля для маневра (в случае Украины) или принципиально не собирается «прогибаться», потому что не видит для того военных причин (в случае РФ). Попытки новоизбранной украинской власти, начиная с лета 2019-го, реанимировать «Минск» и «Нормандский формат» лишь однозначно закрепили статус-кво и наглядно показали, что имплементация «Минска» невозможна – независимо от того, какая именно власть сейчас в Киеве. Что эта невозможность является объективной».

Это, уверен эксперт, понятно всем сторонам, но продолжается дипломатическая игра, где тот, кто первый публично признает нежизнеспособность «Минска» будет объявлен виновным в «срыве мирных соглашений».

Евгений Дикий резюмирует:

«Обе стороны пытаются сыграть так, чтобы первыми о смерти «Минска» объявили оппоненты. Однако, сколько бы ни продолжалась эта «Минская агония», рано или поздно придется признать первоначальную нежизнеспособность этого соглашения – и «обнулить» ситуацию. Чтобы с чистого листа попытаться выработать другие варианты мира между Украиной и РФ. И – да, одним из обязательных условий при подготовке «пост-Минска» должно быть признание именно РФ, а не ОРДЛО, стороной конфликта (сейчас РФ не готова это даже обсуждать). Возможно, нынешний кризис с угрозой «большой войны» со стороны РФ является удобным моментом для окончательных похорон «Минска». На цитату Путина «нравится – не нравится…» мы должны ответить другой цитатой: «Нет уж, умерла – так умерла!»».

Первые пункты Минских соглашений соответствовали интересам Украины

Петр Бурковский, аналитик Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива, рассуждает следующим образом:

«С самого начала Минские соглашения были для Путина всего лишь средством превращения агрессии против Украины во внутренне украинский конфликт. Так называемые политические условия должны были превратить Украину в зависимое, разделенное государство и спровоцировать гражданскую войну. Однако первые пункты Минских соглашений соответствовали интересам Украины: полное прекращение огня, освобождение пленных и заложников и беспрепятственное перемещение людей через линию фронта на КПВВ».

При этом, отмечает аналитик, все годы Россия не выполняла эти условия, увеличивала военное давление на Украину, требуя выполнить пункты по «особому статусу».

«В 2017 году Путин вдруг присвоил идею пятого президента Украины Порошенко о миссии миротворцев ООН. Но не на всей территории ОРДЛО, а только на линии разграничения. Даже дал поручение МИДу России подготовит проект резолюции Совета Безопасности ООН. Поэтому сейчас стоит вопрос: почему Россия готовится к открытому вторжению, а не действует в рамках СБ ООН? Я думаю, здесь есть пространство для работы всех государств «Большой семерки» и постоянных членов СБ ООН, чтобы предотвратить войну», – резюмирует Петр Бурковский.

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