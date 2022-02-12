Могут ли антидепрессанты влиять на сексуальную жизнь

Медицинский психолог, психиатр Беата Надь, объяснила, что сексуальные побочные эффекты могут возникать при применении других классов антидепрессантов, включая СИОЗС, трициклические антидепрессанты и ингибиторы МАО; однако, больше исследований сексуальной дисфункции есть в отношении СИОЗС.

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СИОЗС могут влиять на различные аспекты сексуального функционирования:

снижение либидо,

эректильную дисфункцию,

задержку эякуляции

аноргазмию.

Такое побочное действие АД может возникать как у мужчин, так и у женщин – примерно у 50% пациентов, получавших их. До сих пор неизвестен точный механизм, как СИОЗС нарушают сексуальное функционирование.

Внимание! Другая сторона медали – депрессия также может усугубить сексуальное функционирование, а лечение СИЗОС может улучшить его.

Врач также добавила, что нет убедительных доказательств того, что СИОЗС-индуцированные сексуальные побочные эффекты сохраняются после прекращения приема. Обычно они исчезают вскоре после прекращения приема препарата.

Если такие проблемы возникли, следует обратиться к своему врачу с жалобами, который в свою очередь выберет необходимую тактику дальнейших действий.

Какие могут быть варианты действий:

ожидание (например, от 2 до 8 недель) спонтанной ремиссии сексуальных нарушений; если нарушение сохраняется, снизить дозы в пределах терапевтического диапазона (целесообразно для пациентов с ремиссией).

Если эти 2 пункта не работают, перейти на другой АД (если сильная сексуальная дисфункция) или добавить к лечению второй АД (миртазапин или бупропион), если дисфункция легкая или умеренная.

Важно! Мы публикуем названия препаратов только для ознакомления, не занимайтесь самолечением, обращайтесь за помощью к врачу. Только он сможет подобрать нужный вариант решения проблемы, учитывая конкретные предпосылки.

Что врач может предложить вам:

Для мужчин с эректильной дисфункцией предлагают дополнительное лечение ингибитором фосфодиэстеразы-5.

Женщинам с низким либидо предлагают аугментацию бупропионом.

Для женщин с задержкой оргазма или аноргазмией – ингибитор фосфодиэстеразы-5.

Однако разумной альтернативной, как для мужчин, так и женщин, будет все же замена АД.