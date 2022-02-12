Инна Совсун выступила за изменения в законодательство по преступлениям против ЛГБТ

На сайте Верховной Рады зарегистрированы три законопроекта о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об усилении наказания за преступления, совершенные по мотивам нетерпимости к сексуальной ориентации или гендерной идентичности. Народная депутат, член МФО «Равные возможности» Инна Совсун написала об этом на своей странице в Facebook.

Фото иллюстративное / Pixabay

В своем сообщении политик привела несколько примеров преступлений против ЛГБТ-людей в Украине. Среди них так называемые «коррекционные изнасилования» и побои, ограбление таких лиц. По статистическим данным, в 2018 году потерпевшие из-за преступлений по гомофобным мотивам обращались в полицию только в 61 случае из зафиксированных общественными организациями 365 инцидентов, в 2019 году — 64 раза из 331 задокументированного случая, в 2020 — 76 раз.

«…есть люди, которые считают, что имеют право указывать другим, как им жить, которые ненавидят просто потому что ненавидят, которые вредят, просто потому что не могут остановиться. И эту ненависть они направляют против тех, кто наименее защищен, против тех, кто отличается от их представления о норме, против тех, кого не готово защищать общество, иногда они ненавидят тихо, но часто — приступают к активным действиям, к преступным действиям, совершенным на основании ненависти, страшно, что такие люди существуют. Еще страшнее — когда общество боится осуждать такие преступления. Какими бы страшными они ни были», — говорит нардеп.

В Уголовном Кодексе пока нет статьи, предусматривающей наказание за гомофобные и трансфобные преступления. Там за преступления по мотивам нетерпимости предусмотрено усиленное наказание, но только по таким признакам, как раса, религия и национальность. Однако туда следует прописать и сексуальную ориентацию и гендерную идентичность. Ведь, по подсчетам специалистов, преступления на почве сексуальной ориентации и гендерной идентичности в Украине совершают вдвое больше, чем через религию.

В других странах мира такие законы, которые наказывают за подобные преступления, давно существуют и исполняются. В Британии за преступления на основе ненависти по признаку сексуальной ориентации наказывают с 2003 года, а Грузии — с 2012 года. С другой стороны, без решения проблем с преступлениями по мотиву нетерпимости евроатлантическая интеграция Украины невозможна.

В законопроектах №№ 6327-1, 6326-1, 6325-1 предполагается внести изменения в Уголовный кодекс относительно обстоятельств, отягчающих наказание — нетерпимость по признакам: расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, половой принадлежности, возраста, инвалидности, этнического и социального происхождения, гражданства, семейного и имущественного положения, сексуальной ориентации, гендерной идентичности, места жительства, языка.

Также в документах прописано, что в Украине запрещается подстрекать к дискриминации или притеснениям отдельных лиц и их групп на основе указанных выше признаков.

Как сообщал портал «Комментарии», Инна Совсун рассказала, как гендерное равенство влияет на уровень благосостояния общества и когда можно говорить о дискриминацию.

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