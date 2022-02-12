Даша Астафьева показала роскошную фигуру в купальнике с разрезами

Звезда поделилась новым снимком в фотоблоге.
Актриса и певица Даша Астафьева снова порадовала фанов фото в купальнике.
На странице в Instagram знаменитость разместила кадр, на котором стоит на фоне растений в черном купальнике с трендовыми разрезами. В таком виде знаменитость позволила разглядеть поклонникам свою красивую фигуру.
Даша собрала волосы в тугой хвостик и сделала легкий макияж, который подчеркнул ее природную красоту.
Этим фото Астафьева спровоцировала активную реакцию поклонников.
- Какая ты красивая, Дашуля
- Обожаю больше всех
- Идеальной красоты женщина
ТСН