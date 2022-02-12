Даша Астафьева показала роскошную фигуру в купальнике с разрезами

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Звезда поделилась новым снимком в фотоблоге.

Актриса и певица Даша Астафьева снова порадовала фанов фото в купальнике.

На странице в Instagram знаменитость разместила кадр, на котором стоит на фоне растений в черном купальнике с трендовыми разрезами. В таком виде знаменитость позволила разглядеть поклонникам свою красивую фигуру.


Даша собрала волосы в тугой хвостик и сделала легкий макияж, который подчеркнул ее природную красоту.

Этим фото Астафьева спровоцировала активную реакцию поклонников.

  • Какая ты красивая, Дашуля
  • Обожаю больше всех
  • Идеальной красоты женщина

ТСН