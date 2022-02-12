Эксперты оценили шансы снять напряжение на границе Украины после разговора Байден-Путин

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден по инициативе американской стороны планируют провести телефонный разговор в субботу, 12 февраля. Он произойдет после призывов США, Японии и ряда стран ЕС к своим гражданам быстрее покинуть Украину на фоне угрозы российского вторжения. Вторжения, которое, по данным США, может произойти уже на следующей неделе. До чего могут (и могут ли) договориться Байден и Путин? Какие тут угрозы и возможности есть для Украины? Так ли неотвратимо вторжение, как это преподносят западные СМИ?

Коллаж «Комментарии» Д.Романюк

Миру могут объявить о разрешении «Нового карибского кризиса» и достижении компромисса по вопросам безопасности

Народный депутат Украины VIII созыва, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов акцентирует, что телефонный разговор Байдена и Путина произойдет на пике информационной кампании о неминуемости большого российского вторжения.

«Наиболее вероятным итогом разговора станет объявление о разрешении «Нового карибского кризиса» и достижении компромисса по вопросам безопасности. Запад может подтвердить свои уступки по размещению наступательных вооружений в Восточной Европе и вернуть в места постоянной дислокации те контингенты, которые были передислоцированы на восточный фланг НАТО. Россия также заявит об отводе войск от украинской границы и выводе подразделений из Беларуси по окончании учений», – прогнозирует эксперт.

По его словам, в пакете договоренностей есть место и для определенных решений со стороны Украины.

«Российская сторона настаивает на быстром выполнении политической части Минских соглашений. В то же время, в многочисленных переговорах с западными лидерами президент Зеленский объяснил, что любые решения Украина будет принимать в соответствии со своими национальными интересами. Форсированная реинтеграция может принести внутриполитические риски. Поэтому приоритетом для Украины является устойчивое перемирие и обмен удерживаемых лиц, – отмечает Игорь Попов. – Есть все шансы, что такая позиция Украины не только услышана, но и учтена».

Концентрация войск вокруг украинских границ, к сожалению, увеличивает риски провокаций, и поэтому вероятность боевых столкновений остается довольно высокой, считает он.

«Особенно опасной является обстановка на линии соприкосновения на востоке, – уверен эксперт. – Поэтому Украина разрабатывает планы реагирования, укрепляет боеготовность Вооруженных сил, формирует подразделения территориальной обороны. Все действия в сфере военной безопасности – это аргумент для дипломатов в проведении переговоров. Во время данного противостояния Украина уже смогла получить от стран Запада те вооружения, которые не предоставлялись многие годы. Многочисленные встречи высокого уровня дали возможность в деталях обсудить вопросы сотрудничества, в том числе, сформировать предложения по интеграции и восстановлению оккупированных территорий. Украина готова к любому варианту развития событий, но прилагает все усилия для мирной развязки с учетом наших национальных интересов».

Повышение ставок приведет к двум вариантам

Народный депутат Украины VI и VII созывов, глава Центра исследования политических ценностей Александр (Олесь) Доний подчеркивает, что Россия – агрессор не только по отношению к Украине, но и по своей сути. Особенно при власти Путина.

«Так что опасность была и есть, – говорит он. – Беда в том, что последние полгода РФ играет на повышение ставок и возможности вторжения. А как показал опыт Сирии, чем агрессивнее действует РФ, тем больше с ней готовы общаться западные лидеры. Напомню, что перед участием войск РФ в конфликте в Сирии, Путин был фактически вытеснен с основных международных площадок (G 7, G 20). Он находился в своеобразном дипломатическом вакууме. И, когда некоторые аналитики уверяли, что для РФ «прокол» втягиваться в сирийский конфликт, что это экономически и человеческие потери (и потери эти, действительно, были), я указывал, что такое повышение агрессивных ставок со стороны РФ делается для принуждения Запада к диалогу. Так оно и случилось. Во время военного вмешательства России в ситуацию в Сирии – с ней сели за стол переговоров. Аналогичное мы видим и сейчас. Максимально участились контакты между Западным миром и РФ».

Но блеф, отмечает Александр Доний, не может продолжаться вечно. И теоретически, к сожалению, это повышение ставок, похоже, приведет к двум вариантам.

Первый – сдача интересов Украины.

«Принуждением нас к выполнению Минских соглашений, подписанных семь лет назад по инициативе Порошенко и Путина. А это для нас проблема. И хорошо, что нынешняя власть отказывается идти на эти условия, вносить изменения в Конституцию. Ведь это фактически означало бы присоединение Украины к ОРДЛО, а не наоборот», – акцентирует эксперт.

Второй вариант – Россия начинает агрессивные действия.

«Это не будет открытое вторжения с атаками на Харьков и Киев. Ведь если проанализировать российскую прессу, она постоянно пишет о т.н. «гражданской войне в Украине». То есть, опасность может быть на линии столкновения в Донецкой и Луганской областях, – прогнозирует Александр Доний. – Что тоже может оказаться сильным ударом. Оба главаря созданных РФ квазиобразований – Пушилин (т.н. «ДНР») и Пасечник (т.н. «ЛНР») утверждают, что Украина готовится к наступлению. В том же стиле вещают российские СМИ, ряд российских политиков. То есть, специально создается фон для возможных провокаций. А обострение может привести, к примеру, к обстрелу Мариуполя, который приносит до 5% ВВП в украинский бюджет».

По мнению эксперта, дестабилизация ситуации в районе линии столкновения позволит РФ показать, что она готова к максимально агрессивным действиям. При этом, с формальной точки зрения, российские войска не переходили бы границы, а действовали под прикрытием со стороны ОРДЛО.

«Надеюсь, всё это понимают и наши западные союзники, – отмечает Александр Доний. – И для Украины важно любое дипломатическое давление на Кремль со стороны Западного мира. А реально осуществить такое давление сейчас могут лишь США и Великобритания. Потому что Франция и Германия занимают более сдержанную позицию. Так что очередные телефонные переговоры между Байденом и Путиным для Украины очень важны – как сдерживающий фактор для российской агрессии».

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