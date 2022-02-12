Южный военный округ РФ: военные учения. Мониторинг за 11 февраля

По информации пресс-службы Министерства обороны России на территории Южного военного округа 11 февраля прошли следующие мероприятия:

Источник: www.blackseanews.net

1. В Новороссийской и Крымской военно-морских базах ЧФ РФ проведено комплексное тактическое учение по противоподводно-диверсионной обороне пунктов базирования кораблей.

В рамках учения военнослужащие отразили нападение «диверсионных групп» с морских направлений и со стороны берега. Для обнаружения «диверсантов» задействовались беспилотные летательные аппараты и подводные средства разведки.





В учении приняли участие более 200 военнослужащих, корабли и суда Черноморского флота, в том числе быстроходные противодиверсионные катера типа «Грачонок» и «Раптор».

2. Экипажи многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 авиационного полка ЮВО в Ростовской области в ходе летно-тактического учения провели воздушные бои с условным противником в нижнем слое стратосферы.

Летчики выполнили элементы простого и сложного пилотажа на высоте более 12 км с отработкой элементов завоевания превосходства в воздухе. При наборе сверхзвуковой скорости летчики отработали перехват и уничтожение условного противника. Экипажи самолетов действовали без привлечения наземных систем противовоздушной обороны.

В учебно-тренировочных полетах были задействованы экипажи около 10 самолетов Су-34. Экипажи совершили тренировочные полеты одиночно, в составе пар и звеньев.

3. В Волгоградской области военнослужащие разведывательного подразделения мотострелкового соединения ЮВО продолжают подготовку ко второму этапу конкурса «Тактический стрелок» Армейских международных игр 2022 года.

Во время тренировки военнослужащие осуществляют стрельбу по мишеням из неудобных положений со сменой стрелкового оружия, выбирая при этом наиболее приоритетные цели.

4. Зенитчики 49-й общевойсковой армии ЮВО задействованы в полевом выходе на полигонах в Краснодарском крае и на Северном Кавказе, в ходе которого состоится более 100 учений по уничтожению воздушных целей совместно с экипажами самолетов объединения ВВС и ПВО.

Всего в полевом выходе принимает участие более 1,2 тысячи военнослужащих ЮВО, задействовано около 200 единиц военной техники, в том числе зенитно-ракетные комплексы «Бук-М2», «Тор-М2У», «Стрела-10», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Тунгуска», зенитные установки ЗУ-23-2.

На завершающем этапе с подразделениями будут проведены тактические учения с выполнением боевых стрельб.

5. Военнослужащие российской военной базы в Республике Южная Осетия выполнили стрельбы штатным снарядом на полигоне Дзарцем.

Экипажи танков Т-72А выполнили стрельбы штатным снарядом, уничтожив танки «противника» на удалении свыше 4 км, вели огонь из пулеметов, уничтожив безоткатные орудия, а также расчеты ручных противотанковых гранатометов условного противника.

6. Дивизионы мобильных береговых ракетных комплексов «Бастион» из состава береговых ракетно-артиллерийских бригад Черноморского флота, дислоцированных в Крыму и Краснодарском крае, совершили марши в назначенные районы для выполнения учебно-боевых задач.

Военнослужащие развернули комплексы, и выполнили учебные ракетные стрельбы по морской цели.

В учении задействовано более 40 единиц военной и специальной техники.

7. Военнослужащие соединения морской пехоты ЮВО приняли участие в тактическом учении на полигоне Раевский в Краснодарском крае.

Тактические группы морской пехоты совершили марш в составе механизированной колонны на штатной технике в рамках планового полевого выхода.

Был отработан комплекс оборонительных действий с выполнением боевых стрельб из вооружения БТР-82А, ручных противотанковых гранатометов РПГ-7, автоматов и пулеметов Калашникова.

Всего в тактическом учении приняли участие около 500 военнослужащих, было задействовано порядка 60 единиц боевой и специальной техники.

8. Около тысячи военнослужащих и более 200 единиц военной и специальной техники подразделений противовоздушной обороны дислоцированного в Волгоградской области мотострелкового соединения ЮВО выведены на полигон Капустин Яр в Астраханской области для участия в лагерном сборе.

В ходе полевых занятий боевые расчеты зенитных ракетных комплексов «Тор-М2», переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла» и «Верба» проведут стрельбы и отработают ряд задач по поражению воздушных маневрирующих целей.

На завершающем этапе полевого сбора с подразделениями ПВО ЮВО будут проведены тактические учения с выполнением боевых стрельб.