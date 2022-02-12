Поздравления с Днем святого Валентина — красивые стихи и открытки на 14 февраля

Близится

День святого Валентина — самый романтичный праздник в году, который является

отличным поводом, чтобы напомнить своим родным и близким, насколько сильно вы

их любите и цените, что они рядом. В преддверии 14 февраля наше издание собрало

для вас яркие открытки, красивые поздравления и радостные пожелания.

День святого Валентина: красивые поздравления (фото из открытых источников)

Поздравление с Днем

святого Валентина любимому

С тобой

душа моя согрета

Любовью, нежностью, теплом,

С тобой не надо даже света

И солнца в небе голубом!

Благодарю тебя, любимый,

За каждый миг, за каждый час!

Ты лучший, ты неповторимый!

Судьба свела для счастья нас!

***

В

День святого Валентина хочу поздравить тебя, мой дорогой! Безумно счастлива

быть с тобой и проводить время вместе, независимо от настроения и

обстоятельств. Надеюсь на дальнейшее счастливое развитие наших отношений,

мечтаю встретить с тобой еще много-много различных праздников. Люблю тебя!

***

Любимый, в

День святого Валентина

Хочу тебе сказать я в сотый раз,

Что я тебя люблю, ты мой мужчина,

Один на миллион, ты мой алмаз!

Спасибо за любовь, за все старания,

За множество чудесных ясных дней,

А также за заботу и внимание!

Я с каждым днем люблю тебя сильней!

***

Поздравление с Днем святого

Валентина любимой





Любимая,

нежная, милая,

С Днем влюбленных, родная моя.

Ты как воздух мне необходима,

Ты как солнце, мне очень нужна!

И тебе я желаю сегодня,

Чтоб любовь наша вечность жила,

Чтобы ты так всегда улыбалась,

Чтобы такою счастливой была!

***

Любимая,

в этот день, который так важен для всех влюбленных, я хочу сказать тебе о том,

как сильно дорожу тобой. Для меня нет ничего важнее твоей улыбки. И пусть

сегодня поводом для нее станут мои слова «я люблю тебя».

***

Моей

лучшей половинке

Пожелаю я с утра:

Выглядеть, как на картинке,

Быть счастливою всегда.

Чтоб была ты самой-самой,

Не глядела на других.

С Днем влюбленных, мой цветочек,

Только ты в мечтах моих!

Поздравление с Днем святого

Валентина подруге

С Днем

святого Валентина

Поздравляю я тебя.

Ты люби, и будь любима,

И счастливой будь всегда!

Пусть тебе почаще дарят

Люди радость и цветы.

Улыбайся, звонко смейся.

И, подруга, не грусти!

***

Будь

прекрасной и желанной,

Нежной и счастливой,

Чтоб удача постоянно

Рядышком ходила!

С Днём святого Валентина!

Радости, достатка.

Будь, подруженька, любимой,

Проживай дни сладко!

***

Пускай

этот День влюбленных будет полон любви, романтики и приятных сюрпризов! Желаю

тебе, моя милая, любить и быть любимой, наслаждаться каждым мгновением жизни и

всегда быть немыслимо счастливой!

Поздравление с Днем

святого Валентина друзьям





Поздравляю

от души с Днём святого Валентина! Желаю вам любви огромной и на

всю жизнь, чтобы грела душу страсть, ласка и нежность от любимого

человека. Пусть вам улыбается счастье и семейное благополучие.

С праздником всех влюблённых!

***

Поздравляю

с Днем святого Валентина, друзья! Пусть ваши сердца будут наполнены

прекрасным чувством, которое дает силы, дарит крылья, эйфорические эмоции.

Пусть любовь толкает на подвиги, вдохновляет на большие свершения

и вносит краски даже в серые дни!

***

Дорогие

друзья, в этот холодный день февраля пусть святой Валентин принесёт

в Ваши сердца искру настоящей любви, из которой впоследствии

разгорится костёр страсти, способный согреть Вас в непогоду. Будьте

счастливы и любимы!

Поздравительные открытки с Днем святого Валентина





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