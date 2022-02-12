Поздравления с Днем святого Валентина — красивые стихи и открытки на 14 февраля

Близится
День святого Валентина — самый романтичный праздник в году, который является
отличным поводом, чтобы напомнить своим родным и близким, насколько сильно вы
их любите и цените, что они рядом. В преддверии 14 февраля наше издание собрало
для вас яркие открытки, красивые поздравления и радостные пожелания.
День святого Валентина: красивые поздравления (фото из открытых источников)
Поздравление с Днем
святого Валентина любимому
С тобой
душа моя согрета
Любовью, нежностью, теплом,
С тобой не надо даже света
И солнца в небе голубом!
Благодарю тебя, любимый,
За каждый миг, за каждый час!
Ты лучший, ты неповторимый!
Судьба свела для счастья нас!
***
В
День святого Валентина хочу поздравить тебя, мой дорогой! Безумно счастлива
быть с тобой и проводить время вместе, независимо от настроения и
обстоятельств. Надеюсь на дальнейшее счастливое развитие наших отношений,
мечтаю встретить с тобой еще много-много различных праздников. Люблю тебя!
***
Любимый, в
День святого Валентина
Хочу тебе сказать я в сотый раз,
Что я тебя люблю, ты мой мужчина,
Один на миллион, ты мой алмаз!
Спасибо за любовь, за все старания,
За множество чудесных ясных дней,
А также за заботу и внимание!
Я с каждым днем люблю тебя сильней!
***
Поздравление с Днем святого
Валентина любимой
Любимая,
нежная, милая,
С Днем влюбленных, родная моя.
Ты как воздух мне необходима,
Ты как солнце, мне очень нужна!
И тебе я желаю сегодня,
Чтоб любовь наша вечность жила,
Чтобы ты так всегда улыбалась,
Чтобы такою счастливой была!
***
Любимая,
в этот день, который так важен для всех влюбленных, я хочу сказать тебе о том,
как сильно дорожу тобой. Для меня нет ничего важнее твоей улыбки. И пусть
сегодня поводом для нее станут мои слова «я люблю тебя».
***
Моей
лучшей половинке
Пожелаю я с утра:
Выглядеть, как на картинке,
Быть счастливою всегда.
Чтоб была ты самой-самой,
Не глядела на других.
С Днем влюбленных, мой цветочек,
Только ты в мечтах моих!
Поздравление с Днем святого
Валентина подруге
С Днем
святого Валентина
Поздравляю я тебя.
Ты люби, и будь любима,
И счастливой будь всегда!
Пусть тебе почаще дарят
Люди радость и цветы.
Улыбайся, звонко смейся.
И, подруга, не грусти!
***
Будь
прекрасной и желанной,
Нежной и счастливой,
Чтоб удача постоянно
Рядышком ходила!
С Днём святого Валентина!
Радости, достатка.
Будь, подруженька, любимой,
Проживай дни сладко!
***
Пускай
этот День влюбленных будет полон любви, романтики и приятных сюрпризов! Желаю
тебе, моя милая, любить и быть любимой, наслаждаться каждым мгновением жизни и
всегда быть немыслимо счастливой!
Поздравление с Днем
святого Валентина друзьям
Поздравляю
от души с Днём святого Валентина! Желаю вам любви огромной и на
всю жизнь, чтобы грела душу страсть, ласка и нежность от любимого
человека. Пусть вам улыбается счастье и семейное благополучие.
С праздником всех влюблённых!
***
Поздравляю
с Днем святого Валентина, друзья! Пусть ваши сердца будут наполнены
прекрасным чувством, которое дает силы, дарит крылья, эйфорические эмоции.
Пусть любовь толкает на подвиги, вдохновляет на большие свершения
и вносит краски даже в серые дни!
***
Дорогие
друзья, в этот холодный день февраля пусть святой Валентин принесёт
в Ваши сердца искру настоящей любви, из которой впоследствии
разгорится костёр страсти, способный согреть Вас в непогоду. Будьте
счастливы и любимы!
Поздравительные открытки с Днем святого Валентина
***
***
***
Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.