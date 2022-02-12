Триллер «Наследие лжи» поднялся до ТОП-10 фильмов, наиболее часто просматриваемых в мире

Фильм стал популярным среди зрителей в 19 странах, фото wegotthiscovered

В триллере, снятом несколько лет назад и вышедшем на экраны в 2020 году, есть немало украинских локаций. В фильме играли роли актеры из Украины и еще 11 стран. В сюжете шпионского триллера – сотрудничество оперативника и украинской журналистки. Вместе они пытаются распутать интриги международных спецслужб.

Фильм совместного производства Украины и Британии был назван «Лучшим британским полнометражным фильмом» на Лондонском фестивале независимого кино, фильм победил на фестивале Edinburgh Independent Film Awards и получил награду в номинации «Лучшая режиссерская работа» фестиваля «Планета Барселоны».

В крутом боевике главную роль Мартина Бакстера, бывшего оперативника МИ6, сыграл Скотт Эдкинс. Фильм «Наследие лжи» получил впечатляющий балл Rotten Tomatoes в 86% и вошел в десятку фильмов по количеству просмотров на мировых стриминговых платформах: Netflix, HBO Мax, Amazon. Также в фильме главные женские роли исполнили украинки Юлия Соболь и Анна Буткевич. Об этом пишет Новое украинское кино.

В киноленте зрители видят киевский вокзал, аэропорт Борисполь, библиотеку Вернадского, кладбище старых автобусов, Киевский крематорий, Рыболовный мост, Лукьяновскую тюрьму и локации Британии. Режиссерами-постановщиками фильма были всемирно известные Тим Мэн и Марк Фолиньо.

Съемки фильма «Наследие лжи» провели Toy Cinema и Legacy Films. Режиссер и автор сценария – Эдриан Бол, продюсеры – Алла Белая, поляк Кшиштоф Солек, голландец Эдриан Бол, ко-продюсеры Дмитрий Суханов и Марк Фолиньо.

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