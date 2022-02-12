5 ранкових продуктів, які необхідні для здорової шкіри

Радіолог з Нью-Делі, лікар Маной Ахуджа підкреслила переваги вітаміну:»достатнє споживання вітаміну Е запобігає окисленню і допомагає поліпшити стан шкіри і волосся, а також підвищує імунітет”. Експерти рекомендують вживати наступні 5 продуктів на сніданок, щоб захистити шкіру від сухості і не допустити появи темних плям.

Першою корисною добавкою для сніданку є мигдаль. Фахівці радять замочувати його на ніч і з’їдати кілька штук з ранку. Наступний продукт-шпинат, який можна використовувати для приготування різних ранкових страв, наприклад омлету. Авокадо поєднується з м’ясом і овочами, а його кремова текстура робить його хорошим варіантом для сніданку.

Насіння соняшнику також багаті вітаміном Е. смажені насіння можуть стати відмінною добавкою до каші, пластівців і млинців. Останній у списку продукт – арахіс. Найпопулярніший спосіб вживання – арахісова паста. Однак його можна змішувати з іншими продуктами і використовувати для приготування коктейлів.