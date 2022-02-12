Жирова хвороба печінки: 5 незвичайних ознак

Печінка виконує безліч функцій в організмі, включаючи вироблення жовчі, перетворення поживних речовин в енергію і виведення з крові токсинів і бактерій. При хворобах органу порушується робота всього організму, що може привести до тяжких наслідків. Найпоширенішим захворюванням печінки вважається жирова хвороба (стеатоз).

Цей стан виникає через накопичення занадто великої кількості жиру в печінці. Як пояснили лікарі з Cleveland Clinic, хвороба стає проблемою, коли кількість жиру досягає 5-10% від ваги органу. Зазвичай люди зі стеатозом печінки не мають симптомів до тих пір, поки він не прогресує до цирозу. Проте на ранніх етапах можуть з’явитися кілька незвичайних ознак, які включають:





набряк живота і ніг;

нудоту, втрату апетиту або ваги;

жовтяниця;

крайню втому;

постійну слабкість.

Причина розвитку жирової хвороби печінки

За словами лікарів, існує кілька факторів ризику, які підвищують ймовірність розвитку захворювання. До них відносяться ожиріння або надмірна вага, діабет другого типу, метаболічний синдром, а також прийом деяких ліків.

Лікування

В даний час немає спеціальних медпрепаратів для лікування жирової хвороби печінки. Замість цього лікарі рекомендують контролювати фактори, що сприяють цьому стану. Зокрема, вони радять змінити спосіб життя, відмовитися від вживання алкоголю, скинути зайву вагу, а також включити в раціон більше фруктів і овочів.

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