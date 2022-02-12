Почему синий цвет крайне редко встречается в природе? (ФОТО)

Голубое небо над головой, кажущийся бесконечным голубой океан. Похоже, что в природе более чем достаточно синего цвета. Но внешность обманчива. Синий цвет удивительно редок, будь то в камнях, растениях или животных.

РастенияВ растениях синий цвет достигается путем смешивания пигментов природного происхождения, подобно тому, как художник смешивает краски. Наиболее часто в растениях присутствуют красные пигменты, внешний вид которых можно изменить, смешивая их с другими пигментами или в зависимости от кислотности среды. Эти изменения в сочетании с отраженным светом могут создать удивительные результаты.





1.

Голубые цветы гортензии.

Например, если взять гортензии, то после пересадки в другую почву они могут изменить цвет. На следующий год после посадки можно увидеть несколько различных цветов на одном кустарнике. Большинства сортов гортензий будут цвести синим цветом на кислых почвах (рН 5,5 и ниже), а на нейтральных или щелочных (рН 6,5 и выше), как правило, цветы будут розовыми. Однако все это требует от растений немалых усилий, поэтому менее 10 процентов из примерно 300 000 видов цветущих растений в мире имеют голубые цветы.

МинералыЧто касается минералов, то их кристаллические структуры реагируют с ионами (заряженными атомами или молекулами), определяя, какие части светового спектра будут поглощены, а какие отражены.

2.

Лазурит.

Примером может служить редкий камень лазурит, добываемый в основном в Афганистане, из которого получают редкий синий пигмент ультрамарин. Это связано с тем, что он имеет специфическую структуру, По составу алюмосиликат с присутствием серы. Часть атомов кремния замещена анионами серы (чем больше анионов серы, тем гуще синий цвет лазурита).

Как обмануть телоУ животных все по-другому. Синий цвет у животных возникает не из-за синих пигментов. Например, бабочки из рода Morpho имеют сложные многослойные наноструктуры на чешуйках своих крыльев, которые могут «обманывать» глаз так, что некоторые цвета гасят друг друга и отражается только синий.

3.

Бабочка Morpho.

Подобный эффект также наблюдается в структурах, обнаруженных в перьях сойки Стеллера (Cyanocitta cristata), чешуе рыбы под названием пятнистый чертополох (Paracanthurus hepatus) и «мигающих» кольцах ядовитого пятнистого кальмара (Hapalochlaena maculosa).

4.

Голубая сойка.

Исключением является бабочка Nessaea obrinus, которая производит настоящий синий пигмент.

5.

Бабочка Nessaea obrinus

МлекопитающиеСиние оттенки у млекопитающих встречаются еще реже, чем у птиц, рыб, рептилий и насекомых. Их мех, например, никогда не бывает голубым от природы. Но недавно ученые обнаружили, что под воздействием ультрафиолетовых лучей мех утконосов светится яркими оттенками зеленого и синего.

6.

Самец утконоса, снимок под видимым и ультрафиолетовым освещением.

Когда человечество начало использовать синие красителиИз-за отсутствия синего цвета в природе его название сравнительно поздно вошло в языки всего мира. Самое раннее использование синего красителя датируется примерно 6 000 лет назад в Перу.

7.

Древняя золотая маска из Перу окрашена синим красителем и киноварью с человеческой кровью.

В Древнем Египте, чтобы создать долговечный синий пигмент, соедиянли кремнезем, карбонат кальция и карбонат меди. Такой краситель египтяне использовали для окрашивания своих памятников и важных объектов, включая священные предметы.

Ультрамарин, синий пигмент из лазурита, в Средние века встречался так же редко, как золото.

Недоступность синего цвета означала, что люди считали его чем-то особенным и ассоциировали с различными божествами. Синий цвет также предпочитали некоторые художники, такие как Микеланджело Буонарроти (1475-1564), Поль Гоген (1848-1903), Пабло Пикассо (1881-1973) и Винсент Ван Гог (1853-1890).

Большое количество людей на разных континентах, в разных возрастных группах и расах также называют этот цвет своим любимым. Ученые считают, что его относительная нехватка в природных пигментах, вероятно, подогрела наше увлечение синим цветом.

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