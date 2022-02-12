Пушистые попрошайки, которым сложно отказать в лакомстве (ФОТО)

Ну как их не пожалеть!

Если вы планируете завести домашнего питомца, приготовьтесь к тому, что больше никогда (слышите, никогда!) вы не будете есть в одиночестве. Кто-то всегда наблюдает за вами и надеется, что вот-вот вы уроните на пол что-нибудь вкусное — кусочек мяса, сыра или, может быть, что-то сладенькое, передает bigpicture.

А если на вас смотрят такими глазами, как у животных с нашей подборки, будьте готовы и вовсе проститься со своим обедом, потому что устоять перед этим взглядом просто невозможно!

Даже когда вы садитесь выпить пива перед телевизором, будьте готовы к «соседям».

«Хозяин, это что у тебя там, пирог? А поделиться не желаешь?»

Вам кажется, что вы остались на кухне одни, но эти глаза всегда где-то рядом…

Чем больше в доме животных, тем меньше шансов нормально поесть.

«Я не знаю, что у тебя в тарелке, но я хочу это, сейчас, немедленно!»

И не надо говорить, что сможете отказать этой попрошайке.

Кошка всегда там, где тепло и вкусно.

Каждая собака мечтает о таком подарке на день рождения.

«Эх, ну и зачем ты перешла на это правильное питание? Кто теперь будет колбаской меня угощать?»

Судя по фото, этот песик настоящий фанат печенья с шоколадной крошкой.

Кажется, кто-то делал фото еды для Instagram и совсем забыл покормить друга на заднем плане.

Сложно наслаждаться минуткой отдыха, когда за тобой следят две пары голодных глаз.

Только проснулись, но уже не против перекусить.

«Кто посмел надкусить мой блинчик? Сейчас я быстренько с вами всеми разберусь… Но сначала, пожалуй, обед»

Решил отдохнуть после тяжелого рабочего дня. Сторожить дом — нелегкая задача.

Неужели вы сможете устоять перед таким взглядом?

«Эх, пиво это, конечно же, хорошо, но вот бы еще мяса…»

«Хозяйка, не буди во мне зверя, лучше поделись по-хорошему!»

Когда спал, но услышал запах еды.

А кто-то сейчас останется без половинки яйца…

Когда речь заходит о еде, каждый сам за себя.

Этому милахе точно достанется весь оставшийся суп.

Последний кусочек — всегда для домашнего любимца.

«Не знаю, что ты здесь за пир устроил, но я с тобой»

Это взгляд заставляет отдать сразу всю тарелку!

Собираясь перекусить вкусным стейком, помните, что вам придется делиться.

Маленькие угощения для милого малыша.

Даже не мечтайте съесть последний кусочек.

Если решили завести собаку, будьте готовы делиться всегда и везде.

«Какой аппетитный сандвич! А дашь укусить?»

«Я ни на что не намекаю, я просто посижу здесь и посмотрю, как ты ешь».

На таких собачек никакой еды не напасешься!

А вот с ним уже гораздо проще, можно и поделиться.

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