Пушистые попрошайки, которым сложно отказать в лакомстве (ФОТО)

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Ну как их не пожалеть!

Если вы планируете завести домашнего питомца, приготовьтесь к тому, что больше никогда (слышите, никогда!) вы не будете есть в одиночестве. Кто-то всегда наблюдает за вами и надеется, что вот-вот вы уроните на пол что-нибудь вкусное — кусочек мяса, сыра или, может быть, что-то сладенькое, передает  bigpicture.

А если на вас смотрят такими глазами, как у животных с нашей подборки, будьте готовы и вовсе проститься со своим обедом, потому что устоять перед этим взглядом просто невозможно!

Пушистые попрошайки, которым сложно отказать в лакомстве

Даже когда вы садитесь выпить пива перед телевизором, будьте готовы к «соседям».

Пушистые попрошайки, которым сложно отказать в лакомстве

«Хозяин, это что у тебя там, пирог? А поделиться не желаешь?»

Пушистые попрошайки, которым сложно отказать в лакомстве

Вам кажется, что вы остались на кухне одни, но эти глаза всегда где-то рядом…

Пушистые попрошайки, которым сложно отказать в лакомстве

Чем больше в доме животных, тем меньше шансов нормально поесть.

Пушистые попрошайки, которым сложно отказать в лакомстве

«Я не знаю, что у тебя в тарелке, но я хочу это, сейчас, немедленно!»

Пушистые попрошайки, которым сложно отказать в лакомстве

И не надо говорить, что сможете отказать этой попрошайке.

Пушистые попрошайки, которым сложно отказать в лакомстве

Кошка всегда там, где тепло и вкусно.

Пушистые попрошайки, которым сложно отказать в лакомстве

Каждая собака мечтает о таком подарке на день рождения.

Пушистые попрошайки, которым сложно отказать в лакомстве

«Эх, ну и зачем ты перешла на это правильное питание? Кто теперь будет колбаской меня угощать?»

Пушистые попрошайки, которым сложно отказать в лакомстве

Судя по фото, этот песик настоящий фанат печенья с шоколадной крошкой.

Пушистые попрошайки, которым сложно отказать в лакомстве

Кажется, кто-то делал фото еды для Instagram и совсем забыл покормить друга на заднем плане.

Пушистые попрошайки, которым сложно отказать в лакомстве

Сложно наслаждаться минуткой отдыха, когда за тобой следят две пары голодных глаз.

Пушистые попрошайки, которым сложно отказать в лакомстве

Только проснулись, но уже не против перекусить.

Пушистые попрошайки, которым сложно отказать в лакомстве

«Кто посмел надкусить мой блинчик? Сейчас я быстренько с вами всеми разберусь… Но сначала, пожалуй, обед»

Пушистые попрошайки, которым сложно отказать в лакомстве

Решил отдохнуть после тяжелого рабочего дня. Сторожить дом — нелегкая задача.

Пушистые попрошайки, которым сложно отказать в лакомстве

Неужели вы сможете устоять перед таким взглядом?

Пушистые попрошайки, которым сложно отказать в лакомстве

«Эх, пиво это, конечно же, хорошо, но вот бы еще мяса…»

Пушистые попрошайки, которым сложно отказать в лакомстве

«Хозяйка, не буди во мне зверя, лучше поделись по-хорошему!»

Пушистые попрошайки, которым сложно отказать в лакомстве

Когда спал, но услышал запах еды.

Пушистые попрошайки, которым сложно отказать в лакомстве

А кто-то сейчас останется без половинки яйца…

Пушистые попрошайки, которым сложно отказать в лакомстве

Когда речь заходит о еде, каждый сам за себя.

Пушистые попрошайки, которым сложно отказать в лакомстве

Этому милахе точно достанется весь оставшийся суп.

Пушистые попрошайки, которым сложно отказать в лакомстве

Последний кусочек — всегда для домашнего любимца.

Пушистые попрошайки, которым сложно отказать в лакомстве

«Не знаю, что ты здесь за пир устроил, но я с тобой»

Пушистые попрошайки, которым сложно отказать в лакомстве

Это взгляд заставляет отдать сразу всю тарелку!

Пушистые попрошайки, которым сложно отказать в лакомстве

Собираясь перекусить вкусным стейком, помните, что вам придется делиться.

Пушистые попрошайки, которым сложно отказать в лакомстве

Маленькие угощения для милого малыша.

Пушистые попрошайки, которым сложно отказать в лакомстве

Даже не мечтайте съесть последний кусочек.

Пушистые попрошайки, которым сложно отказать в лакомстве

Если решили завести собаку, будьте готовы делиться всегда и везде.

Пушистые попрошайки, которым сложно отказать в лакомстве

«Какой аппетитный сандвич! А дашь укусить?»

Пушистые попрошайки, которым сложно отказать в лакомстве

«Я ни на что не намекаю, я просто посижу здесь и посмотрю, как ты ешь».

Пушистые попрошайки, которым сложно отказать в лакомстве

На таких собачек никакой еды не напасешься!

Пушистые попрошайки, которым сложно отказать в лакомстве

А вот с ним уже гораздо проще, можно и поделиться.

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