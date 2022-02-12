Суд розглядає апеляцію на запобіжний захід підозрюваному у держзраді Порошенку — пряма трансляція (Відео)

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Петро Порошенко під судом. Архівне фото – Борис Корпусенко, “Вечірній Київ”

Апеляційний суд Києва сьогодні розглядає апеляції на запобіжний захід підозрюваному у держзраді п’ятому президенту України Петру Порошенку.





Оскаржили обраний 19 січня Печерським райсудом Києва запобіжний захід і захист Порошенка, і прокуратура.

Обидні сторони не влаштовує запобіжний захід у вигляді особистих зобов’язань і здачі закордонних паспортів Порошенка. Сторона обвинувачення вважає такий запобіжний захід занадто м’яким, а захист Порошенка наполягає на його повній невинуватості і знятті запобіжного заходу взагалі.

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Під будівлею суду зібрались охочі підтримати п’ятого Президента України. Триває мітинг. Початок судового засідання — об 11 годині.

Пряму трансляцію веде 5 канал.