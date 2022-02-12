Дженнифер Лопес вышла на сцену в откровенном платье из серебряных нитей

Кутюрное творение Elie Saab создает иллюзию полностью обнаженного тела
Дженнифер Лопес создала отличный «гибридный» креативный проект, совместив две свои большие страсти: музыку и кино. Выпустила романтическую картину о свадебном переполохе «Первый встречный» и записала одноименный альбом Marry Me (так в оригинале называется лента) — и все это в канун Дня святого Валентина. Коммерческий успех этой затее обеспечен.
В честь специального ивента, посвященного премьере фильма, Дженнифер устроила гостям небольшой частный концерт (что дорогого стоит). Приятно вдвойне, что каждый образ «под премьеру» — тематический и, соответственно, пронизан свадебным духом. На сцене Джей Ло превзошла саму себя по части сексуальности образа.
Длинное вечернее платье из кутюрной коллекции Elie Saab весна/лето 2022 песочного цвета полностью сливается с кожей и создает эффект обнаженного тела. При этом оно декорировано сверкающими серебряными нитями, ниспадающими по фигуре наподобие мишуры.
Мы даже не представляем, как после такого марафона головокружительных свадебных нарядов Дженнифер придется выбирать реальное подвенечное платье. А ведь разговоры о скорой помолвке с Беном Аффлеком звучат в прессе все чаще.
Elle