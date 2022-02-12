Дженнифер Лопес вышла на сцену в откровенном платье из серебряных нитей

В честь специального ивента, посвященного премьере фильма, Дженнифер устроила гостям небольшой частный концерт (что дорогого стоит). Приятно вдвойне, что каждый образ «под премьеру» — тематический и, соответственно, пронизан свадебным духом. На сцене Джей Ло превзошла саму себя по части сексуальности образа.

Длинное вечернее платье из кутюрной коллекции Elie Saab весна/лето 2022 песочного цвета полностью сливается с кожей и создает эффект обнаженного тела. При этом оно декорировано сверкающими серебряными нитями, ниспадающими по фигуре наподобие мишуры.