Знаменитости, которые в 2022 году отметят свое 50-летие (ФОТО)

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Когда мы были моложе, мы сто раз пересматривали и фильмы с участием любимых актеров и актрис. Собственно, так многие делают и сейчас. В нашей памяти любимые артисты всегда остаются молодыми, но порой мы забывает о скоротечности времени, ведь в этом году эти звезды отметят полвека. Итак, кто же из знаменитостей в 2022 году будет праздновать свое 50-летие.

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Свою звездную роль в фильме «Маска» Кэмерон Диас получила в 21 год. Сейчас актриса не снимается в кино: она решила посвящать больше времени другим сферам жизниЗнаменитости, которые в 2022 году отметят свое 50-летие


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На фото слева Джошу Дюамелю около 32 лет, тогда и состоялся его дебют на большом экране. А справа уже маститый актер с обширной фильмографией за плечамиЗнаменитости, которые в 2022 году отметят свое 50-летие

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Глядя на эти кадры, сложно сказать, что между ними более 20 лет разницы. Картина «Осторожно, двери закрываются» с участием Гвинет Пэлтроу вышла в 1998 годуЗнаменитости, которые в 2022 году отметят свое 50-летие

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Факундо Аране было слегка за 20, когда девушки вздыхали по его герою Иво во время просмотра сериала «Дикий ангел». А в 2022 году актер разменяет 6-й десятокЗнаменитости, которые в 2022 году отметят свое 50-летие

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Джуд Лоу сыграл сердцееда Алфи, когда ему было примерно 32 года. А сейчас он изображает импозантного Дамблдора. Скоро увидим его в новой части «Фантастических тварей»Знаменитости, которые в 2022 году отметят свое 50-летие

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Кажется, старение — это не про Дженнифер Гарнер. Она все так же хороша, как и 20 лет назад, когда играла главную роль в сериале «Шпионка»Знаменитости, которые в 2022 году отметят свое 50-летие

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Слева — кадр из фильма «Девушка на мосту», а Ванессе Паради на нем около 27 лет. А справа — влиятельная актриса и певица со множеством наград на пороге 50-летияЗнаменитости, которые в 2022 году отметят свое 50-летие

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20 лет назад мы глаз не могли отвести от Бена Аффлека, пересматривая драму «Перл-Харбор». Летом он разменяет 6-й десяток.Знаменитости, которые в 2022 году отметят свое 50-летие

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Алисса Милано получила роль в культовом сериале «Зачарованные», когда ей было около 26 лет. Актриса по сей день снимается в кино, а также пишет книгиЗнаменитости, которые в 2022 году отметят свое 50-летие

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Одной из первых заметных работ Карла Урбана стала роль в сериале «Зена — королева воинов». А сейчас его фильмография включает в себя десятки проектовЗнаменитости, которые в 2022 году отметят свое 50-летие

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Слева — вампир Лестат в исполнении 30-летнего Стюарта Таунсенда в фильме «Королева проклятых». А справа — кадр из свежей ленты с участием актера «Апачи-Джанкшен»Знаменитости, которые в 2022 году отметят свое 50-летие

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Почти 20 лет назад Дуэйн Джонсон сыграл свою первую главную роль в кинокартине «Царь скорпионов». А скоро ему стукнет половина векаЗнаменитости, которые в 2022 году отметят свое 50-летие

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Когда на экраны вышел фильм «Красотки», Жюдит Годреш было около 26 лет. Глядя на ее современные фото, мы готовы утверждать, что актриса отказалась старетьЗнаменитости, которые в 2022 году отметят свое 50-летие

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Ребекка Ромейн прославилась благодаря роли Мистик во франшизе «Люди Икс». Актриса сыграла этого персонажа, когда ей было около 28 лет. Осенью Ребекке исполнится 50Знаменитости, которые в 2022 году отметят свое 50-летие

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Творческий прорыв Сельмы Блэр произошел в возрасте 27 лет. Она снялась в культовом фильме «Жестокие игры». Актриса играет в кино по сей деньЗнаменитости, которые в 2022 году отметят свое 50-летие

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