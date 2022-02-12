В Кировоградской области СБУ разоблачила семейных врачей на подделке COVID-сертификатов

Фото: СБУ

Сделку организовали двое семейных врачей одной из районных поликлиник области. Они привлекли к противоправной деятельности по подделке сертификатов также медицинскую сестру этого же медучреждения.

По данным правоохранителей, «клиентов» определяла медсестра. Она склоняла к подделке документы людей, которые не хотели вакцинироваться. За один такой сертификат получали 3 тыс. грн.

«После получения средств врачи вносили персональные данные вакцинированного лица в журнал регистрации вакцинированных и в электронную систему здравоохранения eHealth без прививки», – добавили в СБУ.





Отметим, что за месяц злоумышленники делали до 50 фейковых сертификатов.

По месту работы мошенников СБУ обнаружила журналы регистрации вакцинированных и мобильные телефоны с поличным. Возбуждено уголовное производство по ч. 3. ст. 362 УК Украины.

Источник: www.depo.ua

Напомним, ранее сообщалось, что с начала года на границе обнаружили уже более сотни поддельных COVID-сертификатов. По состоянию на конец 2021 года полиция открыла 2100 уголовных дел.