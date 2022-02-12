Адель засняли в гей-клубе: крутилась на пилоне и зажигала с друзьями. ВИДЕО

В сети опубликовали видео и фото, как известная британская певица Адель веселится в популярном лондонском гей-клубе Heaven, пишет УНИАН, информирует UAINFO.org.

Источник: uainfo.org

В частности, пару соответствующих роликов и серия снимков появились на странице cham_x_adele в Instagram,

По имеющейся информации, Адель отдыхала в знаменитом гей-клубе вечером 10 февраля после шоу Грэма Нортона, на котором обсуждался ее триумф на Brit Awards 2022.





Судя по опубликованным видео, 33-летняя певица весело танцевала с друзьями, принимала участие в стрип-шоу с полуобнаженными танцовщицами и даже покрутилась на пилоне.