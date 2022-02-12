Киев занял третье место в мире по автомобильным заторам

Киев занял третье место в международном рейтинге городов с крупнейшими пробками за 2021 год.

Источник: delo.ua

Об этом свидетельствуют данные сервиса TomTom Traffic Index (TTTI), который отслеживает информацию о дорожной обстановке в режиме реального времени.

По информации TTI, первое место рейтинга занял Стамбул, на втором – Москва. На четвертой позиции расположилась Богота, а замыкает первую пятерку Мумбаи.





В первую десятку также попали Одесса (6 место), которая имеет наибольший прирост в 7% в мировом антирейтинге среди всех украинских городов. За ней расположились Санкт-Петербург, Бухарест, Новосибирск и индийский город Бенгалуру.

В этот список также вошли еще два украинских города, которые также поднялись в рейтинге автомобильных пробок: Харьков расположился на 12-м месте, а Днепр занял 25 место.

В прошлогоднем рейтинге Одесса, Харьков и Днепр заняли в рейтинге заторов 11-е, 13-е и 22-е места соответственно.

В TTI отмечают, что в среднем поездки киевлян занимают на 56% больше времени, чем могли бы занимать на пустых дорогах. В 2020 году этот показатель составил 51%.

При такой загруженности дорог 30-минутная поездка занимает на 17 минут больше.

В то же время, среднее время в пути в столицу увеличилось на 3 минуты в день в 2021 году по сравнению с предыдущим годом.

Всего в 2021 году Киев простоял в пробках 229 часов, или 9,5 дня. В 2020 году – 207 часов или 8,5 дня соответственно.