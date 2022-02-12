Как переносят коронавирус пациенты с «проблемными» почками

Пациенты с трансплантированной почкой чаще умирают после госпитализации из-за коронавируса.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на limburger.nl.

Источник: www.ukrinform.ru

«У людей, получивших новую почку, в шесть раз больше шансов умереть после госпитализации из-за коронавируса, чем у людей, которым не была трансплантована почка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это следует из нового исследования, в котором приняли участие одиннадцать нидерландских больниц. У людей, которые перенесли трансплантацию почки, в шесть раз больше шансов умереть от коронавируса, чем у людей без проблем с почками, после того, как они были госпитализированы из-за COVID-19. Пациенты с трансплантированной почкой также в шесть раз чаще попадают в больницу в течение нескольких месяцев после заражения коронавирусом. В исследовании было обследовано 4 000 пациентов с коронавирусом. По словам исследователей, различия между пациентами с трансплантированной почкой и пациентами с коронавирусом без проблем с почками не большие сразу после поступления в больницу. Однако через три месяца между группами наблюдаются значительные различия в состоянии здоровья.

У людей, которые имеют проблемы с почками, например, которые зависят от диализа, такая же вероятность осложненного течения коронавируса, как и у людей без проблем с почками.

Университетская больница Амстердама, одна из больниц, принимавшая участие в исследовании, отмечает, что исследование акцентирует на уязвимости людей с трансплантированной почкой.

Также специалисты университетской больницы Амстердама подчеркнули, что только половина людей с трансплантированной почкой вырабатывает достаточно антител против коронавируса после двух доз вакцины, сообщает больница Амстердама.

Как сообщал Укринформ, коронавирус значительно повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний даже при легкой форме.

Ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе выяснили, что люди, переболевшие COVID-19 в легкой форме, на протяжении от одного месяца до года после заражения подвержены повышенному риску развития болезней сердечно-сосудистой системы.

Ученые пришли к выводу, что в первые 30 дней после заражения люди с COVID-19 подвержены повышенному риску развития болезней сердечно-сосудистой системы и опасных состояний: цереброваскулярных заболеваний, аритмии, ишемической и неишемеской болезней сердца, перикардита, миокардита, сердечной недостаточности и тромбоэмболии.

Эти риски были очевидны даже среди тех, кто не был госпитализирован во время острой фазы инфекции.

Авторы статьи считают, что лучший способ предотвратить длительный COVID-19 и его бесчисленные осложнения, включая риск серьезных сердечно-сосудистых осложнений — это предотвратить заражение SARS-CoV-2.