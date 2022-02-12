За неделю COVID-19 заболели почти 250 тысяч украинцев.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Центр общественного здоровья.

Источник: www.ukrinform.ru

«За неделю с 5 по 11 февраля в Украине выявили 249 295 новых случаев COVID-19, в частности, заболели 22 365 детей и 6 124 медицинских работника. Госпитализировали 25 453 человека, летальных случаев — 1 420. Выздоровели 90 475 человек», — говорится в сообщении.

Уровень заболеваемости в Украине составляет 1 267 случаев на 100 тыс. населения при определенном показателе «зеленого» уровня 75 на 100 тыс. населения. Самый высокий уровень заболеваемости в Житомирской области — 2 176 случаев на 100 тыс. населения, в Хмельницкой — 2 145, в Сумской — 2 056, в Ривненской — 2 023. Самый низкий уровень в Кировоградской области — 484, в Запорожской — 771, в Днепропетровской — 763.

Показатель госпитализаций больных с COVID-19 в среднем по стране составляет 66,8 случая на 100 тыс. населения при определенном показателе 60. Самый высокий показатель в Житомирской области — 115,2, в Хмельницкой — 103,9, в Николаевской — 97,0.

Как сообщал Укринформ, по состоянию на 11 февраля на «красном» уровне эпидопасности находятся Закарпатская, Ивано-Франковская, Луганская, Ривненская и Хмельницкая области. Полтавская область — в «желтой» зоне. В «оранжевой» зоне — все остальные области и г. Киев.

Фото: Evgeny Maloletka