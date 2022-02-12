СМИ назвали дату вторжения РФ в Украину

Россия готова ко вторжению, утверждают медиа
Западные издания утверждают, что в Москве решение о нападении на Украину уже принято, тогда как в Белом доме и МИД России опровергают эту информацию.
Россия планирует начать полномасштабное вторжение на территорию Украины 15 февраля. Об этом в пятницу, 11 февраля, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на разведку США.
По данным издания, Москва решила идти путем эскалации ситуации вокруг Украины и готова совершить нападение до завершения Олимпийских игр в Пекине.
Телеканал CNN, в сою очередь, добавляет, что в планах российских властей захватить ряд крупных украинских городов, включая Киев.
При этом The Guardian со ссылкой на неназванных дипломатов утверждает, что президент США Джо Байден во время переговоров с лидерами стран НАТО и Евросоюза заявил, что получил оперативную информацию о том, что президент РФ Владимир Путин принял решение начать вторжение в Украину в ближайшие несколько дней.
«Но это не значит, что Путин не может по-прежнему отойти назад», — цитирует издание европейского дипломата, который предполагает, что еще не поздно сдержать главу Кремля.
В то же время помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге опроверг информацию СМИ о вторжении как решенном Россией вопросе, заявив, что эти данные «неверно отражают сегодняшние данные администрации США».
На ряд сообщений западных изданий о скором нападении на Украину также отреагировали в МИД России. В ведомстве упомянутые публикации назвали «фейковыми».
«Они (публикации — ред.) доказательство того, что против Москвы ведется скоординированная информационная атака, нацеленная на подрыв и дискредитацию справедливых требований России относительно обеспечения гарантий безопасности, а также оправдание западных геополитических устремлений и военного освоения территории Украины», — говорится в сообщении российского дипведомства.
Напомним, Салливан также заявлял, что Россия может начать вторжение в Украину до завершения Олимпийских игр в Пекине — до 20 февраля.
В связи с этим Белый дом инициировал переговоры Байдена и Путина, которые намечены на вечер 12 февраля.
Корреспондент.net