Белый дом запросил переговоры Байдена и Путина — Песков

Американская сторона направила в Кремль «письменное обращение» с предложением о разговоре двух президентов, уточнил пресс-секретарь Путина.

Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин 12 февраля проведут телефонные переговоры по инициативе Вашингтона. Об этом в пятницу, 11 февраля, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.





Отмечается, что диалог двух лидеров состоитсявечером по московскому времени. При этом, по словам Пескова, его проведению «предшествовало письменное обращение американской стороны».

Также представитель российского президента подтвердил, что в этот же день Путин переговорит с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Как анонсировали в Елисейском дворце,беседа состоится в районе полудня по парижскому времени (13:00 по Киеву).

Отметим, переговоры Вашингтона и Парижа с Москвой анонсированы на фоне сообщений Белого дома о том, что Россия может начать вторжение в Украину до завершения Олимпийских игр в Пекине — до 20 февраля.

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