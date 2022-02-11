В Запорожской области официально подтвердили циркуляцию штамма Омикрон

Запорожский областной лабораторный центр Минздрава получил подтверждение 20 случаев штамма коронавируса Омикрон.

Об этом Укринформ сообщает со ссылкой на пресс-службу Запорожского областного центра контроля и профилактики заболеваний Минздрава.

Источник: www.ukrinform.ru

«После проведения контрольных исследований с использованием реагентов ВОЗ методом ПЦР, в 20 образцах среди обследованных больных определено наличие мутации Омикрон, что подтверждает циркуляцию данной вирусной инфекции на территории Запорожской области», — говорится в сообщении.

Вирусологи отмечают, что новый штамм COVID-19 на 500% контагиознее (способен легче передаваться), чем исходный Уханьский вирус. К примеру, Дельта легче передавался на 70%, уточнили специалисты.

За последние сутки в области зарегистрировали 1642 случая заболевания COVID-19. Больше всего больных среди детей — 261. От осложнений умерли 12 пациентов, выздоровели — 201. В Украине зафиксировали 41229 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 3369, медработников — 1247).

За все время пандемии в Украине заболели 4462970 человек, выздоровели 3750826 человек, летальных случаев – 102403; проведено 18920897 ПЦР-тестирований.