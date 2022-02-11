Смех и грех: дизайнер ВАЗ-2110 раскритиковал внешность современных авто

Автор седана ВАЗ-2110 считает, что сейчас многие автомобильные бренды создают гипертрофированные модели, в то время как среди потребителей набирает популярность привычный классический стиль XX века. Относит ли он к таковому свое творение – вопрос ристорический.





Экс-дизайнер ВАЗа Владимир Ярцев считает, что скоро снова станет популярен классический стиль. Ярцев сравнил дизайн современных автомобилей с пластической косметологией — по мнению создателя «десятки», тренд на него скоро пройдет, как прошёл тренд на «надутые губы и ягодицы». При этом дизайн новой «Нивы» или УАЗа Патриот он назвал «понятным и не уродливым».

Кроме того, Ярцев отметил влияние коронавируса на общественные вкусы. По его мнению, из-за пандемии и сопутствующих ей сложностей и потерь, люди повзрослели и стали хуже воспринимать нечто гротескное и крикливое. Вместо этого, добавил Ярцев, общество возвращается к истокам, а именно — к классическому дизайну прошлого века.

Смех и грех? С одной стороны да, а с другой – доля истина в его словах есть… или нет?

ТЖ, по материалам Автоброкер