Федоров о браке в смартфоне через Дію

В приложении «Дія» уже скоро появятся услуги, предоставляемые гражданам ЗАГСами. Это услуги по получению копий свидетельств о рождении и копий свидетельств о браке. Об этом рассказал журналистам РБК-Украина глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров.

Михаил Федоров (фото из открытых источников)

Министр отметил, что один раз зайти в это учреждение будет нужно: чтобы подать заявление или для того, чтобы расписаться.

По словам Федорова, один раз нужно будет там появиться, ведь есть закон, осуществляющий регулирование процедуры бракосочетания. Уже принято решение, чтобы возможно было первый шаг делать в режиме онлайн. Там мы будем видеть.

Чиновник отметил, что пользователи «Дії» должны ответить, нужно ли исключить саму процедуру с визитом в ЗАГС. Вместе с тем размещение новых услуг в этом приложении – это проблема времени и законодательства.

К идее провести свадьбу в метавселенной через приложение «Дія» уже в ближайшее время, чиновник отнесся с пониманием. Вместе с тем он убежден, что здесь нужно не спешить и подумать над идеей глобальнее, ведь есть общественные институты семьи и брака. Важно, чтобы столь быстрые новации не обесценили их.

Напомним, что «Комментарии» информировали о том, что Федоров объявил дату, когда начнут начислять 1000 гривен за вакцинацию несовершеннолетним. Стало известно, когда по программе Поддержка начнется выплата 1000 гривен за вакцинацию от коронавируса несовершеннолетним украинцам. Государство начнет выплачивать 1000 гривен за полный курс вакцинации от коронавируса гражданам Украины от 14 лет с ближайшего понедельника, 7 февраля 2022 года.

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