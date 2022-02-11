Праздники 12 февраля — приметы — запреты — какой сегодня праздник — именины — праздник Трех святых

Сегодня православные в Украине отмечают Собор трех святителей.
Что отмечают в Украине и мире 12 февраля
В народе этот день отмечен как праздник Трех святых. 12 февраля чтят память святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста.
Приметы 10 февраля:
• если заяц забежал в сад — это к морозам;
• если мыши выбегают на лесной настил — к оттепели;
• воющие под домами волки — к морозу.
Что нельзя делать 10 февраля:
• выполнять домашнюю работу;
• стирать;
• вязать;
• ревновать;
• злиться;
Что отмечают в мире 10 февраля:
• День бюстгальтера в Японии;
• День внеземной культуры;
• День молодёжи в Венесуэле;
• Национальный день пудинга с изюмом и Национальный день Бискотто в США;
• Скаутская суббота в США.
Знаменательные события 10 февраля:
• в 1924 году Мумию Тутанхамона вынули из гробницы через 15 месяцев после ее открытия.
• в 1992 году Украина установила дипломатические отношения с Латвией.
• в 1961 в сторону планеты Венера запущена автоматическая межпланетная станция «Венера-1». «Венера-1» стала первым космическим аппаратом, пролетевшим на близком расстоянии от планеты Венера.
Кто родился 10 февраля:
• в 1950 году Майкл Айронсайд, американский киноактер («Горец-2», «Вспомнить все»);
• в 1945 году Мод Адамс, шведская актриса. Исполнительница роли Эндрю Адамс (девушки Джеймса Бонда) в фильмах «Человек с золотым пистолетом» и «Осьминожка»;
Именины 10 февраля:
Католические: Дамиан, Юлиан.
Православные: Василий, Владимир, Григорий, Зинон, Иоанн, Ипполит, Кенсорин, Пелагия, Пётр, Савин, Стефан, Феофил, Хрисия.
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